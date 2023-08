Diebstahl Betrüger stiehlt Schmuck in Duisburg: Das war seine Masche

Duisburg-Rumeln-Kaldenhausen. Eine Seniorin (69) aus Rumeln-Kaldenhausen wurde Opfer eines Trickbetrügers. Die Polizei Duisburg sucht nach Zeugen, die etwas beobachtet haben.

Ein falscher Handwerker hat am Dienstagvormittag (29. August) gegen 11 Uhr eine 69-Jährige in ihrer Wohnung nahe der Traarer Straße in Rumeln-Kaldenhausen bestohlen. Wie die Polizei Duisburg mitteilt, gaukelte der Betrüger der Seniorin vor, ihre Wasserleitungen überprüfen zu müssen. Er befahl ihr, einen Wasserhahn aufzudrehen.

„Währenddessen ging er ins Schlafzimmer und verschwand anschließend aus der Wohnung. Die 69-Jährige bemerkte dann, dass ein goldener Ring und ein goldenes Armband fehlten“, heißt es bei der Polizei. Nun sucht sie Zeugen, die Hinweise zu Täter geben können. Er wird auf 1,80 Meter Größe geschätzt, hat kurze, schwarze Haare und einen ungepflegten Vollbart. Er trug zudem schwarze Kleidung.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 32 telefonisch unter 0203/2800 entgegen.

