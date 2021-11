Stadtentwicklung Bauprojekt an der Halener Straße in Homberg kann beginnen

Duisburg-Homberg. Rat gibt grünes Licht für neues Wohnquartier in Homberg. Hier soll ein Mix aus Sozialwohnungen und Häusern entstehen. Vermarktung ab Frühjahr.

Jetzt kann die Neugestaltung beginnen: Der Rat hat den Bebauungsplan für das Projekt an der Halener Straße abgesegnet. Wie berichtet, soll hier unter anderem eine ehemalige Sportanlage einschließlich Spielplatz, Bolzplatz und Stellplatzanlage für den Wohnungsbau entwickelt werden.

„Mit dem Vorhaben an der Halener Straße reagieren wir auf die bestehende Nachfrage in Homberg“, so Oberbürgermeister Sören Link. Die demografische Entwicklung des Stadtteils Homberg zeige aktuell insbesondere aufgrund von Zuzügen, dass neuer Wohnraum sowohl im Bereich des Einzel-, Doppel- und Reihenhäuserbaus, als auch im Bereich des Geschosswohnungsbaus benötigt wird.

Die Gebag wird im östlichen Bereich an der Halener Straße 46 Wohnungen in zwei Mehrfamilienwohnhäusern im geförderten Wohnungsbau errichten. Begrünte Dächer und Fassaden sind geplant. Außerdem soll hier Platz für eine Tagesbetreuung des DRK sein. Der westliche Teil des Grundstücks am Schwarzen Weg wird an die Wilma Wohnen West Projekte GmbH verkauft, die hier 57 Wohneinheiten in Einzel-, Doppel- und Reihenhäusern bauen will. Im Frühjahr soll die Vermarktung der Häuser starten.

