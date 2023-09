Baumaßnahmen im Baerler Busch: Das müssen Besucher wissen

Duisburg-Baerl. Für Anschlussarbeiten eines Funkturmes werden Baumaßnahmen im Baerler Busch in Duisburg durchgeführt. Was das für Besucher des Waldes bedeutet.

Für Anschlussarbeiten eines Funkturmes der DFMG (Deutsche Funkturm GmbH) im Baerler Busch, müssen die Netze Duisburg in dem Waldgebiet ab Montag, 9. Oktober 2023, Baumaßnahmen zur Stromversorgung des Funkturmes durchführen. Das teilt die Duisburger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft in einer Meldung an die Redaktion mit. Hierfür sind rund 1,5 Kilometer Stromkabel vom Funkturm bis zur nächstgelegenen Trafostation an der Hubertusstraße/Buchenallee zu verlegen, heißt es.

Duisburg-Newsletter gratis abonnieren + Seiten für Duisburg: Blaulicht-Artikel + MSV + Stadtteile: Nord I Süd I West + Themenseiten: Wohnen & Immobilien I Gastronomie I Zoo]

Die Kabeltrasse wird über die bestehenden Wanderwege Buchenallee und Orsoyer Allee und durch den Baerler Busch bis zum Parkplatz an der Verbandsstraße verlaufen. Zunächst werden die Arbeiten im Bereich des Parkplatzes beginnen. Die Arbeiten im Bereich der Wanderwege werden zu einem späteren Zeitpunkt gegen Ende des Jahres durchgeführt.

Baumaßnahmen im Baerler Busch: Nutzung der Wanderwege ist weiterhin möglich

Um die Beeinträchtigungen für die Besucher des beliebten Naherholungsgebietes so gering wie möglich zu halten, werden zunächst nur Leerrohre verlegt, durch die erst im Anschluss die notwendigen Kabel gezogen werden. Durch diese Methode kann auf lange Kabelgräben verzichtet werden. Die Verlegung der Leerrohre erfolgt als Wanderbaustelle mit einer Länge von nur wenigen Metern. Die Nutzung der Wanderwege ist damit für die Dauer der Baumaßnahme weitestgehend gewährleistet.

Der Parkplatz im Bereich Orsoyer Allee/Verbandsstraße muss für die Baustelleneinrichtungen in der Zeit von Montag, 9. Oktober, bis voraussichtlich Freitag, 27. Oktober, zur Hälfte gesperrt werden, so dass einige Parkplätze für die Dauer der Baumaßnahmen nicht nutzbar sind. Der Einstieg in die Wanderwege von hieraus bleibt aber möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: West