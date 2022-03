Die Stadt Duisburg kündigt verschiedene Arbeiten in Hochheide an. Darum kommt es zum Teil zu Sperrungen.

Sperrung Bauarbeiten in Hochheide: Hier kommt es zu Sperrungen

Duisburg-Homberg. Ab dem 7. März kommt es zu mehreren Einschränkungen im Duisburger Stadtteil Hochheide. Mehrere Straßen sind von den Arbeiten betroffen.

Aufgrund verschiedener Arbeiten kommt es ab Montag, 7. März, zu mehreren Verkehrsbeeinträchtigungen in Hochheide. Wie die Stadt Duisburg mitteilt, verlegen die Netze Duisburg eine Fernwärmeleitung auf der Asberger Straße im Bereich der Hausnummer 81. Der Verkehr auf der Straße wird dann durch eine Ampel geregelt, die Sternstraße im Einmündungsbereich zur Asberger Straße voll gesperrt. Fußgänger können unter Beachtung der örtlichen Beschilderung passieren. Die Stadt geht davon aus, dass die Arbeiten Mitte April abgeschlossen werden.

[Duisburg-Newsletter gratis abonnieren + Seiten für Duisburg: Blaulicht-Artikel + MSV + Stadtteile: Nord I Süd I West + Themenseiten: Wohnen & Immobilien I Gastronomie I Zoo]

Am gleichen Tag starten die Wirtschaftsbetriebe Duisburg mit vorbereitenden Arbeiten für den Kanalbau auf der Moerser Straße/Kreuzstraße in Hochheide. Im Kreuzungsbereich Moerser Straße/Kirchstraße wird dann eine Ersatzampel aufgestellt, zudem muss die Kreuzstraße im Einmündungsbereich Moerser Straße voll gesperrt werden. Auch die Bushaltestelle auf der Moerser Straße wird verlegt. Fußgänger sind nicht betroffen, Umleitungen für die übrigen Verkehrsteilnehmer werden eingerichtet. Die Arbeiten sollen am 18. März abgeschlossen sein.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: West