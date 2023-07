Bei einem Unfall in Duisburg-Homberg haben sich zwei Beteiligte verletzt (Symbolfoto).

Unfall Autos krachen in Homberg zusammen: Ein Fahrer im Krankenhaus

Duisburg-Homberg. Nach einem Unfall in Duisburg-Homberg musste ein 67-Jähriger in ein Krankenhaus gebracht werden. Auch der andere Fahrer verletzte sich.

Nach einem Unfall in Duisburg-Homberg am Montagmorgen (17. Juli), bei dem zwei Autos frontal zusammenstießen, musste der 67-jährige Fahrer eines Mazda mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden, ein 59-jähriger Kia-Fahrer hat sich dabei leicht verletzt. Er suchte selbstständig einen Arzt auf.

Wie die Polizei mitteilt, kam es gegen 10.45 Uhr zum Zusammenstoß auf der Duisburger Straße. Nach ersten Erkenntnissen vor Ort hat ein internistischer Notfall des Mazda-Fahrers zu Kollision geführt.

