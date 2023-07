Nach einem Unfall in Duisburg-Friemersheim musste eine 49-Jährige ins Krankenhaus (Symbolfoto).

Unfall Autos krachen in Duisburg zusammen: Frau (49) im Krankenhaus

Duisburg-Friemersheim. Bei einem Unfall in Duisburg-Friemersheim verletzte sich eine 49-Jährige und musste zur Behandlung ins Krankenhaus. So kam es zum Zusammenstoß.

Nach einem Unfall in Duisburg-Friemersheim musste eine 49-Jährige mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Wie die Polizei Duisburg mitteilt, stießen auf der Rotterdammer Straße am Donnerstagnachmittag (13. Juli, 16.25 Uhr) zwei Autos zusammen. Die 49-jährige Skoda-Fahrerin berichtete der Polizei, dass sie von dem Parkplatz eines Firmengeländes auf die Straße abbiegen wollte.

Dabei übersah sie offenbar einen Kia und kollidierte mit dem Wagen, heißt es. Der 38 Jahre alte Fahrer habe noch versucht zu bremsen, konnte den Zusammenprall aber nicht mehr verhindern. Laut Polizei geriet der Skoda daraufhin ins Schleudern. Beide Autos wären nicht mehr fahrbereit gewesen, heißt es weiter.

