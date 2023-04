Mehrere Autos sind in Homberg aufgebrochen worden. Die Polizei Duisburg sucht jetzt Zeugen (Symbolfoto).

Diebstahl Autos in Homberg aufgebrochen: Polizei Duisburg sucht Zeugen

Duisburg-Homberg. In der Nacht auf den 13. April sind im Bereich Friedhofsallee/Lauerstraße in Homberg Autos aufgebrochen worden. Die Polizei sucht Zeugen.

In der Nacht auf Donnerstag (13. April) haben bislang unbekannte Täter im Bereich Friedhofsallee/Lauerstraße in Homberg zehn Autos aufgebrochen. Etwa zwischen 1 und 8 Uhr entwendeten sie unter anderem eine Goldkette und Werkzeug aus den geparkten Fahrzeugen. In einigen Fällen machten die Unbekannten keine Beute, teilt die Polizei Duisburg mit.

Das Kriminalkommissariat 35 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Wer etwas beobachtet hat, kann sich telefonisch unter 0203/2800 melden.

