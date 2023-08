Arbeiten im Bahnhof Rheinhausen: Diese Züge fallen aus

Die Deutsche Bahn kündigt Arbeiten am Bahnhof in Duisburg-Rheinhausen an. Dadurch fallen auch Züge aus (Archivbild).

Duisburg-Rheinhausen. Die Deutsche Bahn kündigt für zwei Wochenenden Arbeiten im Bahnhof in Duisburg-Rheinhausen an. Das hat Einfluss auf eine Bahnlinie. Die Details.

Die Deutsche Bahn arbeitet von Freitag, 4. August (21.30 Uhr) bis Sonntag, 6. August (23.30 Uhr) sowie von Freitag, 11. August (21.30 Uhr) bis Sonntag, 13. August (23.30 Uhr) an der Leit- und Sicherungstechnik im Bahnhof Rheinhausen im Duisburger Westen. Zusätzlich kündigt die Bahn in den Zeiträumen umfangreiche Instandhaltungsarbeiten an den Signalen und der Stellwerkstechnik an.

Das hat Einfluss auf die Züge der Linie RB 33 zwischen Duisburg Hauptbahnhof und Krefeld-Uerdingen, die während dieser Zeit ausfallen. „Als Ersatz fahren Busse“, teilt die Bahn mit. Die Fahrplanänderungen seien in den Online-Auskunftssystem der Deutschen Bahn enthalten und werden zudem über Aushänge an den Bahnsteigen bekannt gegeben. Auch unter www.zuginfo.nrw seien sie einsehbar.

Duisburg-Newsletter gratis abonnieren + Seiten für Duisburg: Blaulicht-Artikel + MSV + Stadtteile: Nord I Süd I West + Themenseiten: Wohnen & Immobilien I Gastronomie I Zoo]

Baulärm sei während der Arbeiten nicht zu vermeiden, „die Deutsche Bahn wird den Baulärm auf das notwendige Maß beschränken und bittet Anwohnerinnen und Anwohner um Verständnis“, heißt es.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: West