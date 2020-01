Als es in Duisburg noch eine Siedlung der Aussätzigen gab

Bereits in zwei Folgen erklärte Heimathistoriker Klaus Sefzig die Herkunft des Namens Trompet und das Entstehen des dortigen Friedhofs und Bahnhofs. Dieses Mal widmet er sich der Geschichte des Siechenhauses und der Fass-, und Bottichfabrik, die sich unmittelbar gegenüber dem Trompeter Bahnhof befand.

„Es war im Jahr 1906, da wurde der Bauantrag von Friedrich Küppers für die Fabrik gestellt“, weiß der 85-jährige Heimatkenner. Unmittelbar wurde sie gebaut, 1907 und 1912 kamen sogar noch weitere Werkhallen dazu. Im Jahr 1917 entstanden ein großes Kesselhaus und ein Trompet überragender, 30 Meter hoher Schornstein auf dem Gelände. „Zu besten Zeiten waren 40 Mitarbeiter in diesem mittleren Betrieb mit der Herstellung von Fässern beschäftigt“, erzählt Sefzig.

1943 fielen Fliegerbomben auf die Fabrik

Doch die Entwicklung blieb nicht so: Bei einem Fliegerangriff 1943, der sicherlich dem Bahnhof als wichtigen Verkehrsknotenpunkt gelten sollte, trafen einige Bomben Bretterstapel, die sich auf dem Gelände befanden. Zeitzeuge Heinz Seemann schreibt in einem Jahrbuch: „Noch heute sehe ich das Bild vor mir, wie die Bretter der vielen Holzstapel hoch wirbelten und langsam wie Blätter zurück auf den Boden segelten.“ Ab 1963 stellte Mathias Becher in der Fabrik Innentüren her, bis dass er den Betrieb 1971 aufgab. Dort ist später die jetzige Siedlung entstanden.

Der Heimatforscher Klaus Sefzig. Foto: Tanja Pickartz / FUNKE Foto Services

Auf richtig Spannendes ist Klaus Sefzig bei seinen Quellen-Recherchen gestoßen: Auf der „Charte von der Mairie Emmerich“ von A. Brix (1810) ist nördlich von Trompet an der Römerstraße nach Asberg ein kleiner Teich mit einigen Hütten „hier die Siechkuhle genannt“ eingetragen. In den heutigen Feldern von Schwafheim an der Grenze zu Asberg und Oestrum befand sich bis zum Ende des 18. Jahrhunderts eine kleine Siedlung von „Aussätzigen“, die damals von Wald und Heide umgeben war.

Kirchenbücher geben Aufschluss über vergangene Zeiten in Rheinhausen

„Dass es sich wirklich um Leprakranke gehandelt haben muss, geht aus den Kirchenbüchern hervor“, weiß der Heimathistoriker, der diese Bücher eingehend studiert hat. „In ihnen findet man Bezeichnungen wie ‚leprosus‘ oder ‚paria‘ oder ‚Ausleggers‘ für die Kranken“, so Klaus Sefzig. Heute findet man diese Lepraerkrankung, von der die Menschen betroffen waren, nur noch in tropischen Gebieten vor.

Die Leprakranken lebten dort ganz in ihrer eigenen Welt, gründeten Familien und halfen sich untereinander. Mit den umliegenden Siechenhäusern standen sie im ständigen Kontakt. Interessant ist, dass einige Familien, die in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts nicht mehr von der Krankheit betroffen waren, sich in Trompet neu ansiedelten. So gab es auch ein Siechenhaus im heutigen Duisburg-Hochfeld. „1720 stürzte das Gebäude ein, aber der Name der Straße erinnert bis heute daran“, sagt Sefzig.

Man wollte verhindern, dass sich andere Bürger aus Duisburg anstecken

Die Siechenhausstraße verbindet die Wanheimer Straße und die Heerstraße und geht dort in die Musfeldstraße über. Der Isolationsort für die Leprakranken bestand dort in Form von zwei Melatenhäusern seit 1447. Man wollte mit der Isolation verhindern, dass sich andere Duisburger Bürger durch die Tröpfcheninfektion der Lepra ansteckten. Der Corputius-Plan, der mittelalterliche Stadtplan Duisburgs, zeigt deutlich, dass sich das Siechenhaus unmittelbar in der Nähe der damaligen Richtstätte der Stadt befand. Mehr Nachrichten aus dem Duisburger Westen

Ausgestoßene mussten eine „Lazarus-Klapper“ mit sich führen, damit sollten die Stadtbewohner vor einer Ansteckung gewarnt werden. Wer unter dem Verdacht stand, leprakrank zu sein, musste zur Lepraschau nach Köln, um sich dort im Leprosorium untersuchen zu lassen. Aber: „Alte Stadtrechnungen zeigen, dass der Rat, aber auch einzelne Bürger und Stiftungen das Leprosenhaus und seine Bewohner finanziell unterstützten“, sagt Sefzig.

