Unbekannte haben illegal Müll auf einem Grünstreifen an der Güterstraße in Duisburg-Bergheim abgeladen.

Müll Ärger über Müll in Duisburg-Bergheim: Wer ist zuständig?

Duisburg-Bergheim. Auf einem Grünstreifen an der Güterstraße in Bergheim haben Unbekannte Müll abgeladen. Auch die Polizei ist informiert. Wie geht es jetzt weiter?

An der Güterstraße in Bergheim gibt es Unmut wegen illegal abgeladenem Müll auf einem Grünstreifen, nahe der abgerissenen Cölve-Brücke. Wie die Polizei Duisburg auf Anfrage der Redaktion bestätigt, ist sie am Sonntagabend (16. Juli) gegen 22.30 Uhr informiert worden. Zeugen hätten beobachtet, wie zwei Personen hier Müll abgeladen hätten. „Dann fuhren Sie mit einem Auto davon“, berichtet Polizeisprecher Jonas Tepe.

Die Zeugen hätten das Kennzeichen des genutzten Fahrzeuges notiert. „Polizisten haben vor Ort Bilder des Mülls gemacht und eine Ordnungswidrigkeitenanzeige geschrieben.“ Anschließend hat die Polizei die Anzeige an die Stadt Duisburg zu weiteren Bearbeitung weitergeleitet, berichtet Tepe.

Duisburg-Newsletter gratis abonnieren + Seiten für Duisburg: Blaulicht-Artikel + MSV + Stadtteile: Nord I Süd I West + Themenseiten: Wohnen & Immobilien I Gastronomie I Zoo]

Das bestätigt auch Stadtsprecher Sebastian Hiedels. Demnach wurde die zuständige Koordinierungsstelle des städtischen Außendienstes am Mittwochnachmittag von den Wirtschaftsbetrieben Duisburg (WBD) über den Müll informiert, eine Überprüfung durch die Abfallaufsicht vor Ort erfolgte am Donnerstag.

Illegal abgeladener Müll in Duisburg: Wann ist die Stadt zuständig?

Wie geht es jetzt weiter? „Für die Beseitigung von wilden Müllkippen im öffentlichen Raum sind die Wirtschaftsbetriebe Duisburg zuständig“, sagt Hiedels. Der Grünstreifen gehöre jedoch zum Geländer der Deutschen Bahn. „Die DB wurde von den Wirtschaftsbetrieben Duisburg informiert, die wilde Müllkippe zu entsorgen.“

Grundsätzlich beseitigt die Stadt wilde Müllkippen im öffentlichen Raum innerhalb von 48 Stunden. Bei Müll, der auf Privatgelände liegt, seien jedoch grundsätzlich die Eigentümer für die Entsorgung zuständig. Duisburgerinnen und Duisburger haben die Möglichkeit, illegal abgeladenen Müll zu melden. Möglich ist das beim Kundenservicecenter der Wirtschaftsbetriebe (0203/283-3000 oder -4000) und bei der Führungs- und Koordinierungsstelle des städtischen Außendienstes: 0203/283-3900.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: West