Immer wieder sorgen parkende Lkw in Duisburg-Rheinhausen für Ärger. Dabei verlagert sich das Problem. Wird das Parken an einer Stelle unmöglich gemacht, suchen sich die Trucker einen neuen Ort. Hier ein Leserfoto aus dem Jahr 2020, als die Neue Krefelder Straße am Toeppersee das Ziel war.