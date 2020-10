Duisburg-Rheinhausen. Am Freitag, 9. Oktober, um 20 Uhr geht es mit „Das Abschiedsdinner“ los. Die Abos sind ausgesetzt - es herrschen die bekannten Corona-Regeln.

Wilhelm Breidenbach ist froh, dass sich der Vorhang wieder öffnet. Es war nicht unkompliziert, räumt der 1. Vorsitzende der Vereinigung für Kunst und Wissenschaft Rheinhausen vorsichtig ein. Kultur ist aktuell ein aufwendiges Unterfangen. Und das Publikumsinteresse könnte größer sein. Aber zumindest geht es jetzt los!

Am Freitag, 9. Oktober, gibt es in der Rheinhausen-Halle wieder Theater mit der Veranstaltergemeinschaft Konzertdirektion Landgraf, Bezirksverwaltung und dem Verein Vereinigung für Kunst und Wissenschaft Rheinhausen. Beginn ist um 20 Uhr.

Kniefall beim „Abschiedsdinner": Hier ein Szenenbild einer Aufführung aus Herne mit Saskia Valencia (als Katja) und Michael von Au (als Anton). Foto: Kerstin Buchwieser / FUNKE Foto Services

Die Herbst-/Winter-Saison beginnt mit der Komödie „Das Abschiedsdinner“ der französischen Autoren Matthieu Delaporte und Alexandre de La Patellière, die schon in München, Hamburg und Berlin gefeiert wurde. 2014 war Uraufführung in Paris.

Im November ist dann das Schauspiel „Oskar und die Dame in Rosa“ nach einem Roman von Éric-Emmanuel Schmitt geplant, ein Nachholtermin aus der vorigen Saison wird noch dazukommen, wie Breidenbach bereits ankündigt.

Außerdem steht im Dezember das klassische Ballettstück „Die Schöne und das Biest“ mit Solisten und Corps des Rumänischen Staatsballetts auf dem Programm.

Keine Abendkasse, keine Pause

Es gelten die Regeln der Corona-Pandemie. Keine Abendkasse, keine Pause, keine Bewirtung. Die knapp 900 Plätze wurden auf 230 reduziert, so dass genug Abstand bleibt. Maskenpflicht besteht bis zur Einnahme des Platzes. Und: Die Abos werden für diese Spielzeit ausgesetzt, Karten gibt es im freien Verkauf. Abonnenten erhalten aber die Möglichkeit, sie vorab zu buchen.

Mit dem „Abschiedsdinner“ hat sich der Verein, der das Bühnenprogramm gestaltet, für eine moderne Komödie entschieden. Rund 80 Karten sind bisher verkauft.

In seinem „Abschiedsdinner“ erzählt das Autorengespann Delaporte und de La Patellière, bekannt durch „Der Vorname“, mit Feingefühl und Sprachwitz von der Eigenart zwischenmenschlicher Beziehungen. Es geht um Peter und Katja. Sie beschließen, sich von Freunden zu trennen, mit denen sie Treffen nur noch als lästige Pflichtveranstaltung empfinden. Ein eigens anberaumtes Abschiedsinner gerät zum kongenialen Schlagabtausch.

Auf der Bühne stehen Ralf Komorr, Saskia Valencia und Michael von Au.

Karten können montags bis freitags von 8 bis 12.30 Uhr bestellt werden: 0203/283-8245 (Anja Sieg) oder per E-Mail an: A.Sieg@stadt-duisburg.de Sie kosten 29, 24 oder 19 Euro plus 10 % Vorverkaufsgebühr und werden zugeschickt.