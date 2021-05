Abschied vom einzigen Biolandhof im Duisburger Westen

Wilhelm Gorres und Udo Schomisch auf der Weide ihres Biolandhofs in Duisburg-Binsheim. Die Kuh, die sich so sanft ankuschelt, heißt Conchita Wurst, benannt nach dem schrillen Sänger und Travestie-Künstler aus Österreich.

Duisburg-Binsheim. Wilhelm Gorres und Udo Schomisch geben ihren ökologischen Hof in Duisburg-Binsheim aus Altersgründen auf. Der Abschied von den Kühen tut weh.

Ahnt sie etwas? Lieblingskuh Conchita kuschelte sich beim Fotoshooting auf der Weide so rührend bei Wilhelm Gorres und Udo Schomisch an, als würde sie spüren, dass sie die beiden bald nicht mehr an ihrer Seite haben wird.

Das Duo vom Helenenhof setzt sich schweren Herzens zur Ruhe. Damit verliert die Stadt den einzigen Biolandbetrieb im Duisburger Westen. Im vergangenen Jahr hatte Oberbürgermeister Sören Link den Hof noch besucht und die Tiere mit unbehandelten Äpfeln von der Streuobstwiese gefüttert. Nun bleibt nur noch ein einziger Öko-Betrieb auf der anderen Rheinseite in Röttgersbach übrig.

An der Orsoyer Straße im Baerler Ortsteil Binsheim haben Wilhelm Gorres und Udo Schomisch Fränkisches Gelbvieh gezüchtet. Eine Leidenschaft, die Gorres schon seit mehr als 40 Jahren hat. Er liebt die ruhigen und umgänglichen Tiere. Fünf Kälbchen gibt es aktuell. Die wilden Kleinen, zu denen auch Conchitas Tochter Carla gehört, sind leider aus dem Foto geflitzt. Die Binsheimer Weide werden sie bald alle gemeinsam verlassen. Ein Landwirt vom Niederrhein wird die gesamte Herde übernehmen.

