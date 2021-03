An der Anschlussstelle Duisburg-Baerl auf der A 42 gibt es am Dienstag und Mittwoch (23. und 24. März) Sperrungen.

Sperrung A 42: Anschlussstelle Duisburg-Baerl an zwei Tagen gesperrt

Duisburg-Baerl. Wegen Grünpflege- und Reinigungsarbeiten gibt es am Dienstag und Mittwoch Sperrungen auf der A 42. Die Anschlussstelle Baerl ist betroffen.

Wegen umfangreicher Grünpflege- und Reinigungsarbeiten sperrt die Autobahn GmbH Rheinland am Dienstag (23. März) auf der A 42 die Auffahrt der Anschlussstelle Duisburg-Baerl. Wie das Unternehmen mitteilt, ist die Auffahrt in Fahrtrichtung Kamp-Lintfort zwischen 9 und 15 Uhr gesperrt.

Auch am Mittwoch, 24. März, gibt es erneut eine Sperrung. Dann ist die Gegenrichtung dran, teilt das Unternehmen mit. Die Autobahn GmbH Rheinland sperrt an diesem Tag zwischen 9 und 15 Uhr die Abfahrt der Anschlussstelle Duisburg-Baerl in Fahrtrichtung Dortmund.