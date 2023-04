60 Jahre für Rumeln-Kaldenhausen: Paar feiert Ehejubiläum

Duisburg-Rumeln-Kaldenhausen. Eheleute Karin und Helmut Wegner aus Duisburg feiern 2023 Diamantene Hochzeit. Die Liebe zu ihrem Stadtteil hat die beiden schon immer verbunden.

Schwungvoll bog Karin Schmitz in der Oberhausener Stadtverwaltung um die Ecke – und lief ihrem künftigen Ehemann direkt in die Arme. Sechzig Jahre ist dieser unfreiwillige Zusammenstoß nun her: Am 19. April feiern Helmut Wegner, der frühere Gemeindedirektor von Rumeln-Kaldenhausen, und seine Frau Karin ihre Diamantene Hochzeit. Zum besonderen Hochzeitstag gratulieren drei Kinder, dazu Schwiegerkinder und sieben Enkelinnen und Enkel.

1969 bewarb sich Helmut Wegner, damals persönlicher Referent des Oberstadtdirektors von Oberhausen, um das Amt des Gemeindedirektors von Rumeln-Kaldenhausen. Als jüngster Bewerber machte er das Rennen und setzte sich fortan tatkräftig für „seine“ Gemeinde ein: Der Marktplatz und alle Straßen im Ortsbereich wurden asphaltiert und gepflastert. Alle Sportvereine, die Feuerwehr, das Rote Kreuz und die Arbeiterwohlfahrt (AWO) bekamen neue Vereinshäuser. Auch der Bau eines Hallenbads und diverser Turnhallen gingen auf seine Initiative zurück. Bis heute freut ihn, dass sich Rumeln-Kaldenhausen bei der Standortentscheidung für das Albert-Einstein-Gymnasium gegen die Konkurrenz von Rheinhausen und Moers durchsetzen konnte. Nach der Kommunalen Neuordnung übernahm Helmut Wegner die Leitung des Bezirksamts in Duisburg-Hamborn. Zuletzt war er bis zu seiner Pensionierung als Personaldirektor beim Diakoniewerk Kaiserswerth tätig.

Ehepaar engagiert sich gemeinsam für Duisburg

„Nebenbei“ war Helmut Wegner Schöffe beim Landgericht in Duisburg, gehörte 38 Jahre lang dem Presbyterium der Evangelischen Kirchengemeinde an und engagierte sich mit seiner Ehefrau für den Lions Club Rheinhausen, der unter anderem jahrelang den beliebten Adventsmarkt im Johanniterkrankenhaus Rheinhausen organisierte.

Auch Karin Wegner setzte sich für ihre neue Heimatstadt ein: Sehr beliebt und gut besucht waren ihre wöchentlichen Vorlesenachmittage für „Schlüsselkinder“. Über viele Jahre leitete sie einen kirchlichen Frauenkreis. Als Lehrerin für Textverarbeitung gehörte Karin Wegner zum Kollegium der Kaufmännischen Berufsschule in Hamborn, gab zusätzlich auch Kurse an der Volkshochschule und erwarb in Krefeld den Meisterbrief für Hauswirtschaft. Als begeisterte Segler haben Karin und Helmut Wegner im Ruhestand viele ausgedehnte Segeltörns unternommen. Neben einer gemeinsamen Vorliebe für Reisen, Theater und klassische Musik verbindet die beiden auch das Hobby Tanzen. „Manchmal haben wir abends im Wohnzimmer die Möbel beiseitegeschoben, um Platz zum Tanzen zu haben“, erinnern sie sich lachend.

