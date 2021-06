Bei einem Unfall in Duisburg-Bergheim hat sich ein 16-Jähriger am Donnerstag (24. Juni) verletzt. (Symbolfoto).

Unfall 16-jähriger Rollerfahrer bei Unfall in Bergheim verletzt

Duisburg-Rheinhausen. Nachdem eine 22-Jährige in Bergheim eine Vollbremsung hinlegen musste, konnte ein Rollerfahrer nicht mehr rechtzeitig bremsen. Er verletzte sich.

Bei einem Unfall in Bergheim hat sich am Donnerstag (24. Juni) ein 16-jähriger Rollerfahrer verletzt. Wie die Polizei Duisburg mitteilt, fuhr ein 54-jähriger Autofahrer gegen 16.25 Uhr mit seinem Auto von einer Baustelle an der Jägerstraße. Dabei übersah er eine 22-jährige Suzuki-Fahrerin, die nur mit einer Vollbremsung eine Kollision vermeiden konnte.

Laut Polizei schaffte der hinter ihr fahrende Rollerfahrer es nicht mehr rechtzeitig anzuhalten und fuhr dem Suzuki auf. Der 16-jährige verletzte sich und kam zur Behandlung in ein Krankenhaus.

