15-jähriger Autofahrer kommt von Straße in Rheinhausen ab

Duisburg-Rheinhausen. Die Spritztour von vier Minderjährigen endete in Rheinhausen mit einem Unfall. Die Polizei Duisburg sucht jetzt wichtige Zeugen.

Vier Minderjährige waren am Sonntagmorgen (25. Juli) mit einem VW Golf in Rheinhausen unterwegs. Wie die Polizei Duisburg mitteilt, befuhren sie gegen 5.10 Uhr die Osloer Straße in Richtung Friemersheim. In einer Rechtskurve kam der 15-jährige Fahrer von der Fahrbahn ab. Laut Polizei kollidierte der Wagen mit dem Bordstein und riss die Leitplanke aus der Verankerung, anschließend blieb das Auto auf der Seite liegen.

Der 15-Jährige gab gegenüber den Beamten an, dass er gefahren und unverletzt sei. „Auch seine Mitfahrer, allesamt Jugendliche, seien nicht verletzt worden“, heißt es bei der Polizei. Laut Zeugenangaben war ein Radfahrer als Erster an der Unfallstelle und sicherte diese ab. Dann sei er weitergefahren, bevor die Einsatzkräfte der Polizei vor Ort waren.

Unfall in Rheinhausen: Die Polizei Duisburg sucht Zeugen

Das Verkehrskommissariat 21 sucht den Radfahrer sowie weitere Zeugen, die Hinweise zum Unfall geben können. Hinweise können telefonisch unter 0203-2800 gegeben werden.

