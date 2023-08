100 Jahre Schäferhundeverein: Das kleine Wunder von Homberg

Renate Bliefering vom Vorstand des Schäferhundevereins in Duisburg-Homberg mit ihrer drei Monate jungen Hündin Bora. Dass der SV OG Homberg am 12. August 2023 den 100. Geburtstag auf dem Gelände an der Rheinpreußenstraße feiern kann, ist ein kleines Wunder.