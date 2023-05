Weshalb Duisburgs Polizei einen weißen Kastenwagen sucht

Der Kastenwagen krachte in Alt-Hamborn in einen geparkten Opel.

Duisburg. Die Duisburger Polizei ist auf der Suche nach einem stark beschädigten Kastenwagen. Was hinter dem aktuellen Zeugenaufruf steckt.

Die Duisburger Polizei sucht nach einem stark beschädigten weißen Kastenwagen und dessen Fahrer.

Der Hintergrund: Der Wagen war vermutlich am Donnerstag gegen 10.30 Uhr in Alt-Hamborn in einen Unfall verwickelt. Zeugen alarmierten die Polizei, weil das Fahrzeug nach einem Zusammenprall mit einem geparkten Opel in Richtung An der Abtei wegfuhr.

Bei der Suche nach der flüchtigen Fahrerin oder dem flüchtigen Fahrer nehmen die Ermittler des Verkehrskommissariats 21 Hinweise unter 0203 280 0 entgegen.

