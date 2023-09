Wesel/Duisburg: Wohnmobil gestohlen und in Brand gesetzt

Wesel/Duisburg. In der Nähe des Rhein-Lippe-Hafens zerstörte ein Feuer das Mobil, das in Duisburg gestohlen wurde. Nun sucht die Polizei dringend Zeugen.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, alarmierten in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 0.30 Uhr aufmerksame Zeugen die Polizei und Feuerwehr, als sie auf den Brand eines Wohnmobils in der Nähe des Rhein-Lippe-Hafens in Wesel aufmerksam wurden.

Die herbeigerufene Feuerwehr löschte den Brand. Das in Flammen stehende Fahrzeug, ein Wohnmobil der Marke Fiat mit dem Kennzeichen DU-EA 1968, brannte dennoch vollständig aus. Recherchen der Kriminalpolizei, die vor Ort die Ermittlungen aufnahm, ergaben, dass das Wohnmobil zuvor in Duisburg-Homberg von einem Parkplatz gestohlen worden war.

Nun fragen die Kriminalbeamten: Wer kann Angaben zum Diebstahl oder zu dem Brand machen? Die Ermittlungen dauern an. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiwache Nord in Wesel unter Telefon 0281-1070.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg