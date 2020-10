Werdender Vater (21) bedrohte Nachbarsjungen in Duisburg

Ein werdender Vater hatte am 23. September 2019 nur ein wenig Ruhe im Hinterhof eines Hauses in Beeck gesucht. Doch Ruhe fand er aufgrund des Treibens einiger Nachbarskinder in seinem Liegestuhl nicht. Schließlich packte er den Anführer der Kindergruppe, drückte ihn gegen eine Wand und drohte ihm. Was dann folgte, brachte dem 21-Jährigen auch eine Anklage wegen Widerstandes vor dem Amtsgericht ein.

„Die Kinder haben mich und meine hoch schwangere Frau in den Wochen zuvor regelrecht terrorisiert“, erklärte der Angeklagte. Auch andere Nachbarn hätten unter den Kindern zu leiden gehabt: „Sie haben einem älteren Mann den Balkon unter Wasser gesetzt und einen behinderten Mann vom Fahrrad gezogen.“ Vergeblich habe er den Vater des Rädelsführers darauf angesprochen.

21-Jähriger aus Duisburg legte rückhaltloses Geständnis ab

„Amt Tattag war es wieder besonders schlimm. Da habe ich leider die Nerven verloren“, gab der 21-Jährige zu. Er habe den Jungen angepackt und angeschrien. Es könne auch sein, dass er eine seltsame Drohung ausgestoßen habe. Die Anklage verzeichnete, dass der 21-Jährige den Junge warnte, wenn er noch einmal auftauche, würde er dessen Geschlechtsteil mit einem Stein zerschlagen.

Dann sei plötzlich die Polizei aufgetaucht. „Mit zwei Beamten habe ich noch ganz vernünftig reden können“, berichtete der Angeklagte. Doch dann sei eine Polizistin mit dem Jungen aufgetaucht und die Situation eskalierte. „Ich wollte überhaupt niemanden angreifen, aber als die mich plötzlich mitnehmen wollten, habe ich völlig die Kontrolle verloren“, bedauerte der 21-Jährige.

Amtsgericht gab Angeklagtem erneute Bewährungschance

Das Problem an dem Fall: Der mehrfach vorbestrafte Angeklagte stand zur Tatzeit bereits unter Bewährung. Doch die Juristen waren sich einig, dass es unnötig sei, dem frisch gebackenen Familienvater, der nun tagtäglich treu und brav zur Arbeit geht, die positiven Veränderungen in seinem bisher wahrlich nicht leichten Leben durch einen Gefängnisaufenthalt zu ruinieren. Sie stockten eine bereits bestehende Bewährungsstrafe um sechs Monate auf ein Jahr und zehn Monate auf.