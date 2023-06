Wer zeigt diesen Kaninchen die schönen Seiten des Lebens?

Sie wollen die schönen Seiten des Lebens kennen lernen: die Kaninchen Leopold und Nickelinchen aus dem Tierheim in Duisburg.

Duisburg. Die Kaninchen Leopold und Nickelinchen aus dem Tierheim Duisburg möchten glücklich werden. Eines der Tiere ist wohl nicht gut behandelt worden.

Das Tierheim an der Lehmstraße in Duisburg sucht ein neues Zuhause für die Kaninchen Leopold und Nickelinchen.

Nickelinchen sei freundlich, nett und neugierig. Pfleger und Besucher werden immer aufgeschlossen begrüßt. Das Tierheim schätzt das Alter auf etwa ein Jahr.

Kaninchen Leopold kam mit vielen Verletzungen ins Duisburger Tierheim

Leopold besteche zwar durch sein niedliches Äußeres, allerdings zeige er sich charakterlich nicht immer von seiner besten Seite. Außerdem kam er mit diversen Verletzungen ins Tierheim. Es wird vermutet, dass Leopold schlecht gehalten wurde. Deshalb soll er nur in erfahrene Hände und in einen Haushalt ohne Kinder kommen.

Wer sich für Leopold und Nickelinchen interessiert, sendet bitte einen ausgefüllten Interessentenfragebogen, der auf www.tierheimduisburg.de als Download zur Verfügung steht, an das Tierheim – zum Beispiel per Mail an info@duisburger-tierheim.de. Weitere Infos gibt es montags bis freitags von 10 bis 16 Uhr sowie samstags, sonntags und feiertags von 10 bis 17 Uhr telefonisch unter 0203 93 55 090.

