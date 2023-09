Wer wird Millionär?: Über diese Frage lacht jeder Duisburger

Duisburg. Eine Duisburg-Frage brachte einen Kandidaten bei der RTL-Show „Wer wird Millionär?“ kräftig ins Grübeln. Professor kannte nämlich nur Düsseldorf.

Pierre-Hèli Monot kommt aus der Schweiz, lebt momentan in Berlin und ist somit wohl kein Experte für die Stadtkürzel auf den deutschen Autokennzeichen.

Insofern stellte ihn die 2000-Euro-Frage in der am Dienstag (5. September) ausgestrahlten RTL-Sendung „Wer wird Millionär?“ vor eine echte Herausforderung. Dort wurde mit einem Augenzwinkern gefragt: „Wer“ ist in der Liste der deutschen Kfz-Kennzeichenkürzel zu finden?

Pierre-Héli Monot musste ordentlich Grübeln, wollte erst einen Joker nehmen. Foto: Dirk Borm / RTL

Zwischen diesen Antwortmöglichkeiten musste der Kandidat sich entscheiden:

A: ICH

B: DU

C: WIR

D: SIE

„WWM?“: Duisburg-Frage bringt Kandidaten zum Grübeln

Eine knifflige Aufgabe für den Mann aus dem Nachbarland, der zunächst mit einem Joker liebäugelte. Im Gespräch mit Showmaster Günther Jauch schwenkte er jedoch um und legte sich auf die Antwort B fest. „DU ist doch Düsseldorf“, meinte er.

Knapp daneben! Denn das DU auf Kfz-Kennzeichen steht selbstverständlich für Duisburg. Und so ließ Jauch den Kandidaten auch noch etwas schmoren. DU stehe eben nicht für Düsseldorf (Kennzeichen: D), erklärte er ihm. Aber alles halb so schlimm – Pierre-Hèli Monot hatte ja trotzdem die richtige Antwortmöglichkeit ausgewählt. „Gut, dass es Duisburg gibt“, sagte der Professor für transnationale Amerikastudien erleichtert.

