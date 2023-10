Wer wird Millionär? Über diese Frage lacht ganz Duisburg

Duisburg/Köln/Oggelshausen. Beim RTL-Quiz „Wer wird Millionär?“ bekommt eine Kandidatin bei der 16.000-Euro-Frage ein Duisburg-Problem. Moderator Günther Jauch ist amüsiert.

Die Stadt Duisburg hat schon wieder für Aufsehen in der RTL-Quizshow „Wer wird Millionär?“ gesorgt. Martina Wild aus dem schwäbischen Oggelshausen kam in der am Montag ausgestrahlten Sendung schneller ins Straucheln, als ihr lieb war.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

Bei der 16.000-Euro-Frage wollte der sichtlich amüsierte Moderator Günther Jauch von der „Vollgas“-Kandidatin mit ausgeprägtem Selbstbewusstsein, der es anfangs nicht schnell genug gehen konnte, Folgendes wissen: Die Besonderheit, dass das „ui“ im Namen wie ein langes „ü“ ausgesprochen wird, teilt sich die Insel Juist mit einer Großstadt in ...? Die Antwortmöglichkeiten:

A: Bayern

B: Nordrhein-Westfalen

C: Sachsen

D: Mecklenburg-Vorpommern

Wer wird Millionär?: Über diese 16.000-Euro-Frage lacht ganz Duisburg

Martina Wild tippte schnell auf Duisburg, war sich aber nicht sicher, wo die Stadt liegt. Nach langem Zögern nutzte sie ihren Cousin als Telefon-Joker. Der war geografisch auch nicht voll auf der Höhe, tippte aber auf Nordrhein-Westfalen – Wilds erste und natürlich richtige Vermutung. Sie loggte entsprechend Antwort B ein und kam noch mal mit einem blauen Auge davon.

Bereits bei der 2000-Euro-Frage hatte die Schwäbin ordentlich auf dem Schlauch gestanden: Der Vorname des „Tagesthemen“-Moderators Zamperoni lässt sich buchstäblich worin entdecken?

Die Antwortmöglichkeiten:

A: Rheingold

B: Walküre

C: Siegfried

D: Götterdämmerung

„Nein, Siegfried ist es nicht“

Wild überlegte hin und her: „Ist es denn so einfach? Nein, Siegfried ist es nicht.“ Die Freude über das Zaudern der Kandidatin zu einem so frühen Zeitpunkt war Günther Jauch deutlich anzusehen. Er riss einen Witz nach dem anderen. Zamperoni sei Türke und heiße Erdem – „Erdem Zamperüni“.

Wild entschied sich schließlich, das gesamte Studiopublikum als Joker zu nutzen. 98 Prozent loggten die richtige Antwort A „Rheingold“ ein. Schließlich heißt der „Tagesthemen“-Moderator Ingo mit Vornamen.

Moderator Günther Jauch gratulierte der Kandidatin Martina Wild beim RTL-Quiz „Wer wird Millionär?“ am Ende immerhin zu 32.000 Euro. Foto: RTL / Stefan Gregorowiu

Die Kandidatin gewann am Ende immerhin 32.000 Euro und wird sicher auch noch lange über Duisburg nachgedacht haben – so wie Kandidat Pierre-Hèli Mono, der vor ein paar Wochen beim beliebten Quiz auf dem begehrten Ratestuhl zu sehen war (wir berichteten).

Die 2000-Euro-Frage war eine, über die jeder Duisburger nur lachen konnte. Es ging darum, „wer“ in der Liste der deutschen Kfz-Kennzeichenkürzel zu finden ist.

Die Antwortmöglichkeiten:

A: ICH

B: DU

C: WIR

D: SIE

Der Schweizer, ein Professor für transnationale Amerikastudien, der in Berlin lebt, tippte nur mit Glück auf die richtige Antwort B und meinte: „DU ist doch Düsseldorf...“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg