Wer wird Millionär? Duisburgerin hat Chance auf Mega-Gewinn

Mit Dr. Bianca-Angela Schürmann war am Donnerstagabend eine Duisburgerin in der RTL-Quizshow mit Moderator Günther Jauch zu sehen.

Duisburg Eine Duisburgerin hat in der RTL-Quizshow „Wer wird Millionär?“ die Chance auf einen Mega-Gewinn. So hat sie es ins große Wochenfinale geschafft.

Dr. Bianca-Angela Schürmann aus Duisburg hat in der RTL-Quizshow „Wer wird Millionär?“ am Freitag, 5. Januar, ab 20.15 Uhr die Chance, drei Millionen Euro zu gewinnen. Am Donnerstagabend sahnte sie in der Show 64.000 Euro ab und qualifizierte sich damit souverän für das große Wochenfinale. Ob es die Duisburgerin dann noch einmal auf den begehrten Ratestuhl schafft, hängt von Moderator Günther Jauch ab. Er trifft die Auswahl unter den Finalteilnehmern.

Aber schon jetzt ist die Chemikerin bei der Bundesfinanzverwaltung eine Gewinnerin. Am Donnerstagabend trumpfte Dr. Bianca-Angela Schürmann, die für ihren Arbeitgeber Gutachten zum Zolltarif schreibt, in der RTL-Show bereits bei der Auswahlfrage groß auf. Als Einzige unter den Kandidaten konnte sie der Mosel, Elbe, Wesel und Havel die jeweiligen Nebenflüsse Saar, Moldau, Aller und Spree zuordnen und landete so auf dem Ratestuhl.

Wer wird Millionär? Duisburgerin brauchte ersten Joker erst bei 32.000-Euro-Frage

Erst bei der 32.000-Euro-Frage brauchte sie den ersten Joker: Wer hat seit 2010 20 Romane veröffentlicht?

A Sebastian Fitzek

B Rita Falk

C Frank Schätzing

D Julia Zeh

Eine Runde weiter mithilfe des Publikums

Mithilfe des gesamten Publikums, das zu 80 Prozent auf die richtige Antwort A tippte, schaffte es die Duisburgerin eine Runde weiter. Bei der 64.000-Euro-Frage musste sie dann ihre verbliebenen Joker einsetzen: Obwohl er die Auszeichnung bereits 1926 bekommen hatte, galt Gustav Hertz als der DDR einziger....?

A Oscargewinner

B Mr. Universum

C Weltfußballer

D Nobelpreisträger

Dr. Bianca-Angela Schürmann aus Duisburg trumpfte in der RTL-Quizshow „Wer wird Millionär“ groß auf. Foto: RTL

Nach dem Telefon- nutzte sie noch den 50:50-Joker, bei der zwei Antwortmöglichkeiten wegfallen. Zwischen dem Oscargewinner und Nobelpreisträger musste sich Dr. Bianca-Angela Schürmann entscheiden – und tippte richtig. Hertz war Physiker und Nobelpreisträger.

Bei der 125.000-Euro-Frage war Schluss – trotz des richtigen Riechers

Bei der 125.000-Euro-Frage war für die Duisburgerin Schluss: Die von den Bleistifthärten bekannten Kürzel „H“ und „B“ stehen für „hard“ und...?

A black

B bold

C bright

D blank

Die Chemikerin hatte den richtigen Riecher, traute sich aber ohne Joker nicht, die richtige Antwort A einzuloggen. Nun dürfen die Fernsehzuschauer gespannt sein, ob sie die Chance bekommt, um drei Millionen Euro zu spielen.

