Wer stiehlt mir die Show: Irre Duisburg-Diskussion auf Pro7

Duisburg. In der Pro7-Show „Wer stiehlt mir die Show?“ zieht Hazel Brugger mal wieder Duisburg durch den Kakao. Die Stadt hat es der Kabarettistin angetan.

Was hat Duisburg mit Mekka zu tun? Eigentlich nichts. Dennoch sorgt der Vergleich in der Sonntag-Abend-Show „Wer stiehlt mir die Show?“ für Lacher beim Publikum und bei Moderator Joko Winterscheidt.

Aber der Reihe nach. In der Pro7-Show versuchen aktuell Stand-Up-Komikerin Hazel Brugger, Florian David Fitz, Matthias Schweighöfer und ein weiterer Wildcard-Kandidat, Joko Winterscheidt seine Sendung zu entreißen.

Hazel Brugger bei Pro7: „Selten betet ja auch jemand in Richtung Duisburg“

In der ersten Spielrunde geht es darum, vermeintlich leichte Fragen zu beantworten. Eine davon lautet: In welchem Land liegt die Millionenstadt Mekka? Schnell wird klar, die Schweizerin Hazel Brugger weiß die Antwort nicht, bringt aber plötzlich Duisburg ins Spiel. „Peinlich, dass ich das nicht weiß, weil es ja auch so eine geladene Stadt ist. Nicht einfach so wie Duisburg.“ Bumm. „Selten betet ja auch jemand in Richtung Duisburg. Und wenn dann auch nur aus Versehen“, lenkt Brugger von ihrer falschen Antwort ab und betont gleich ein weiteres mal: „Man betet und dann ist da plötzlich Duisburg im Weg.“

Als Antwort hat die Schweizerin die Arabischen Emirate aufgeschrieben. Mekka liegt jedoch in Saudi Arabien. „Ich will eh, dass es falsch ist“, schiebt sie noch schnell nach. Immerhin haben ihre Quiz-Kollegen Florian David Fitz und Matthias Schweighöfer die Antwort parat.

Von Hazel Brugger bekommt Duisburg häufiger sein Fett weg. In der „Heute Show“ lief kurz nach der Einführung des Slogans „Duisburg ist echt“ ein mehrere Minuten langer Beitrag über die bekannten Klischees der Ruhrgebietsstadt. „Warum in ärmere Länder fahren, um sich besser zu fühlen, wenn man auch nach Duisburg fahren kann?“, fragte sie damals.

