Wer kann diesen stürmischen Kangal aus dem Tierheim halten?

Duisburg. Das Tierheim Duisburg sucht ein neues Zuhause für den stürmischen Kangal Chopper – mit einer Vorgeschichte. Was Interessenten wissen müssen.

Das Tierheim an der Lehmstraße in Duisburg sucht ein neues Zuhause für Chopper. Er ist ein junger Kangalrüde mit einer Vorgeschichte. In seinem vorherigen Zuhause wurde er demnach sehr unbedarft versorgt. Es blieb kaum Zeit für Sozialisation und Training. Das müsste nun nachgeholt werden.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

Aktuell sei Chopper in den meisten Situationen neugierig und aufgeschlossen. Der herdenschutztypische Wachinstinkt sei noch nicht sehr ausgeprägt, weshalb er auch Fremde in sein Territorium lässt. Wer seinen Bereich betritt, werde stürmisch begrüßt. Mit einem ungehemmtem Spiel testet Chopper seine Grenzen aus. Dabei lasse er sich jedoch gut regulieren.

Tierheim Duisburg sucht neues Zuhause für stürmischen Kangal

Außerhalb seiner Unterkunft sieht dies schon anders aus. Da trägt Chopper einen Maulkorb, der vor allem bei Hundebegegnungen notwendig ist. Artgenossen akzeptiert er laut Tierheim in seinem Umfeld nicht. Er nehme in Begegnungen an der Leine auch keine Rücksicht mehr auf seinen Gassigänger, den er sonst respektiere. Dies setzt voraus, dass der Hundeführer in der Lage sein muss, den Junghund auch in einem hohen Erregungszustand halten zu können.

Tiere aus dem Heim: Was man vor der Adoption beachten sollte Tiere aus dem Heim- Was man vor der Adoption beachten sollte

Im Idealfall hat Choppers zukünftiges Zuhause ein großes Grundstück, das er bewachen kann. Trotzdem dürfe er nicht sich selbst überlassen werden.

Wer sich für Chopper interessiert, sendet bitte einen ausgefüllten Interessentenfragebogen, der auf www.tierheimduisburg.de als Download zur Verfügung steht, an das Tierheim – zum Beispiel per Mail an info@duisburger-tierheim.de. Weitere Infos gibt es montags bis freitags von 10 bis 16 Uhr sowie samstags, sonntags und feiertags von 10 bis 17 Uhr telefonisch unter 0203 93 55 090.

Täglich wissen, was in Duisburg passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Duisburg-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg