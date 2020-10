Teile des „Averdunk-Centrum“ sollen versteigert werden. Dass neue Eigentümer neues Leben ins Einkaufszentrum bringen, ist jedoch fraglich. Schon häufiger gab es in der Vergangenheit Eigentümerwechsel, auch per Versteigerung. Vielmehr soll die verworrene Besitzstruktur ein Grund für den Niedergang von Duisburgs erstem Einkaufszentrums sein.

Nach Informationen der Redaktion besteht die Eigentümergemeinschaft der Immobilie aus über 80 Parteien. Doch gerade ein Großeigentümer, der über zentrale und große Gewerbeflächen verfügt, stelle sich hinsichtlich einer Modernisierung des 1983 erbauten und in die Jahre gekommenen Einkaufszentrums quer.

Averdunk-Center: Verwalter schießt im Internet gegen Großeigentümer

Das geht aus öffentlichen Antworten der FM Grundstücksverwaltungsgesellschaft hervor, die das Center betreut. So reagieren Verantwortliche auf viele negative Google-Rezensionen mit den immer identischen Worten: „Bezüglich des Leerstands sind uns leider die Hände gebunden. Es gibt einen großen Eigentümer, dem unter anderem die ehemalige Edeka-Fläche gehört und der Kik gekündigt hat und kein Interesse zeigt, Flächen neu zu vermieten, was wir sehr bedauern. Er ist leider auch nicht bereit, Geld für eine Modernisierung der Passage und des Parkhauses in die Hand zu nehmen.“

Der Geschäftsführer der Grundstücksverwaltungsgesellschaft mit Sitz in Heidelberg war zum Zeitpunkt der Recherchen im Urlaub. Erst in der kommenden Woche, wenn die Zwangsversteigerung ist, sei eine Stellungnahme möglich.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

Wer der Eigentümer ist, gegen den öffentlich geschossen wird, ist nicht bekannt. In den vergangenen Jahren soll er jedoch seine Besitzanteile am Averdunk-Centrum ausgebaut haben. Auch zur Zwangsversteigerung am kommenden Mittwoch werde er erwartet.

Die Lage der Immobilie ist eigentlich ideal und hat Potenzial für eine Entwicklung: Das Center galt bei seiner Eröffnung als Tor zur Königstraße. Es befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Hauptbahnhof und gegenüber des Mercator One, neue Vorzeige-Immobilie auf dem Duisburger Büromarktes.