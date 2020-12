Wer hat sein Geschenk verloren? Eine verzweifelte Suche

Wer hat in der Duisburger Innenstadt sein Weihnachtsgeschenk verloren? Mit dieser Frage wendet sich Stefanie Heinrichs an ihre Facebook-Freunde.

Duisburg. Eine Duisburgerin hat in der City ein Schmuck-Geschenk gefunden. Sie startet eine Facebook-Suche, erreicht tausende Menschen. Die letzte Chance?

In wenigen Tagen ist Heiligabend und die Geschenke unter dem Tannenbaum werden endlich ausgepackt. Doch in Duisburg droht bei einer Familie ein Präsent zu fehlen, denn in der Innenstadt wurde ein herrenloses Geschenk gefunden. Tausende Helfer des Weihnachtsmannes wollen ein trauriges Gesicht verhindern und beteiligen sich seitdem an einer Suchaktion über Facebook.

Am Freitag findet Stefanie Heinrichs auf einer Verkehrsinsel gleich hinter dem Warenhaus Galeria Kaufhof eine Geschenktüte. Sie blickt hinein und findet ein Stoffherz mit der Aufschrift „Hab dich lieb“ und zwei schwarze Säckchen, in denen roségoldene Schmuckarmbänder mit einer Gravur liegen. Seitdem zählt für die Duisburgerin nur eins: „Es wäre so schön, den Besitzer zu finden.“

Geschenk in Duisburg verloren: Mehr als 4000 Personen beteiligen sich an der Suche

Sie setzt alles daran, damit das verlorene Geschenk wieder seinen Weg zum Besitzer findet, der damit Freude schenken möchte. Sie ruft Juweliere in der Stadt an, schreibt E-Mails – erfolglos. Sie meldet sich beim Fundbüro, doch das Amt nehme erst im neuen Jahr Artikel an. Auf Facebook macht sie ihre Suche schließlich öffentlich und hofft so, dass sich der Eigentümer meldet. Was dann passiert, hat die Duisburgerin nicht erwartet: Mehr als 4000 Personen teilen ihren Aufruf.

Doch nicht alle im sozialen Netzwerk haben gute Intentionen. Per Nachricht melden sich Personen bei ihr, die vorgeben, es seien ihre Schmuckstücke. Doch so wie einst bei Cinderella, als ein einziger gläserner Schuh, den sie auf dem königlichen Ball verloren hatte, letztlich den Prinzen bei seiner Suche zu Aschenputtel führte, soll in diesem Fall die Gravur der Schlüssel zum Eigentümer sein: „Nur wer mir sagt, was eingraviert ist, kann sein Geschenk abholen.“

Noch kein glückliches Ende in Duisburg

Anders als bei Cinderella hat das Duisburger Weihnachtsmärchen noch kein glückliches Ende – noch hat sich der Besitzer der Armbänder nicht gemeldet. Doch bis zum 24. Dezember gibt Stefanie Heinrichs nicht auf: „Ich will einfach nur die Weihnachtsfreude zurückbringen.“ Und dass die Tüte noch rechtzeitig unter den Weihnachtsbaum kommt.

Wer hat sein Geschenk in Duisburg verloren? Der Eigentümer kann sich unter der Nennung der eingravierten Namen bei der Redaktion melden (redaktion.duisburg@waz.de) oder per Nachricht über den Facebook-Account der WAZ Duisburg.