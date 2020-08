In Duisburg wurden 2019 weniger Ehen geschieden als vor zehn Jahren. (Symbolbild)

Scheidungen Weniger Scheidungen in Duisburg als noch vor zehn Jahren

Duisburg. 852 Ehen wurden im Jahr 2019 in Duisburg geschieden. 2009 waren es noch deutlich mehr. Statistik zeigt: Frauen beantragen öfter die Scheidung.

In Duisburg wurden im Jahr 2019 deutlich weniger Ehen geschieden als noch vor zehn Jahren. Zahlen des Landesbetriebs IT NRW weisen für Duisburg im vergangen Jahr 852 Scheidungen aus. 2009 waren es noch 1288 Ehen, die in einem Kalenderjahr geschieden wurden.

Von den Scheidungen waren insgesamt 805 minderjährige Kinder betroffen (2009: 1121 Kinder). Ein Blick auf die Daten zeigt auch: In Duisburg sind es im vergangenen Jahr öfter Frauen gewesen, die die Scheidung beantragt haben. Das war bei 488 Ehen der Fall. 306 Mal reichten Männer die Scheidung ein, in 58 Fällen taten es die Ehepartner gemeinsam.

33.800 Ehen in NRW im Jahr 2019 geschieden

Insgesamt wurden 2019 in Nordrhein-Westfalen 33.800 Ehen geschieden. Die durchschnittliche Ehedauer der Paare betrug 14,9 Jahre.