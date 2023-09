Weniger Arbeitslose in Duisburg – Chancen auf Lehrstelle

Duisburg. Der Duisburger Arbeitsmarkt ist gut aus der Sommerpause gekommen. Diese Möglichkeiten gibt es für Jugendliche im Endspurt um eine Lehrstelle.

Die Zahl der Menschen ohne Arbeit in Duisburg ist im August leicht gesunken (-78) und lag am Monatsende bei 33.745. Das entspricht einer Quote von 12,8 Prozent, die sowohl gegenüber dem Vormonat wie dem Vorjahresmonat unverändert bleibt. Viel Bewegung gibt es nach wie vor auf dem Ausbildungsmarkt.

„Im August konnten 1.256 Menschen eine neue Beschäftigung aufnehmen und so ihre Arbeitslosigkeit beenden, das waren 294 mehr als im Vormonat“, erklärt Marcus Zimmermann, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Duisburg.

Weniger als ein Jahr sind 6.642 Frauen und Männer ohne Arbeit, das entspricht einer Quote von 2,5 Prozent im Bereich der Arbeitslosenversicherung. Deutlich mehr sind es im Bereich der Grundsicherung, dort waren 27.103 Menschen zum Stichtag länger als ein Jahr ohne Beschäftigung – eine Quote von 10,3 Prozent.

Jugendliche in Duisburg haben gute Chancen auf einen Ausbildungsplatz

Im August wurden dem gemeinsamen Arbeitgeber-Service der Agentur für Arbeit und des Jobcenters 959 freie Stellen gemeldet, das waren 146 mehr als im Juli und 269 mehr als im August 2022. Nachfrage gebe es vor allem in den Berufsbereichen „Verkehrs- und Logistikberufe“ gefolgt von „Fertigungstechnischen Berufen“, sowie „Bau- und Ausbauberufen“, berichten die Behörden. Der Bestand an gemeldeten Stellen ist von Juli zu August gestiegen (+46) und liegt mit 4182 um 700 Stellen unter dem Vorjahresniveau.

Viele Chancen gibt es noch auf einen Ausbildungsplatz. Laut Statistik sind 876 Stellen unbesetzt und 497 Jugendliche noch auf der Suche. „In der Vielzahl der Ausbildungsberufe ist es nachvollziehbarerweise schwierig, sich zu orientieren. Hier hilft unsere Berufsberatung gern“, so Marcus Zimmermann. Die Agentur wirbt für ihre Aktionen, etwa das Speed-Dating am 6. September mit der IHK an der Heinrich-Heine-Gesamtschule (Rheinhausen) oder das Azubi-Speed-Dating am 8. September an der Karl-Lehr-Realschule.“

