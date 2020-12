Marcus Zimmermann, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit in Duisburg, hat neue Zahlen zur Kurzarbeit bekannt gegeben.

Agentur für Arbeit Weniger Arbeitslose in Duisburg – Betriebe nutzen Kurzarbeit

Duisburg. Die Zahl der Arbeitslosen in Duisburg ist im November im Vergleich zum Vormonat gesunken. So viele Betriebe haben Kurzarbeit angezeigt.

Die Agentur für Arbeit meldet für November einen Rückgang der Zahl der Arbeitslosen in Duisburg . Davon profitieren demnach auch junge Leute: Im November waren nach Angaben der Agentur für Arbeit 2487 arbeitslos, ein Rückgang von 267. Insgesamt waren es im Vergleich zum Vormonat 479 Arbeitslose weniger. Aktuell sind 32.384 Personen im Stadtgebiet betroffen. Die Arbeitslosenquote lag im November bei 12,5 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr gibt es allerdings ein Plus von 5.624 Arbeitslosen.

Die Pandemie habe auch den Duisburger Arbeitsmarkt deutlich getroffen. Umso wichtiger sei es deshalb für die Firmen, weiterhin Kurzarbeit zu nutzen und so die Beschäftigten im Unternehmen zu halten.

174 Betriebe in Duisburg haben im November Kurzarbeit angezeigt

„Im November haben 174 Betriebe für 1836 Beschäftige Kurzarbeit angezeigt“, so Marcus Zimmermann, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Duisburg. „In diesem Monat liegen uns auch die Zahlen der realisierten Kurzarbeit für die ersten drei Monate der Pandemie vor. So waren es im März 1460 Betriebe mit 8191 und im April 2493 Betriebe mit 18.687 Beschäftigten.“ Im Mai sei diese Zahl weiter angestiegen: 2126 Betriebe mit 25.324 Beschäftigten befanden sich hier in Kurzarbeit.

Wichtig sei es, die Zeit der Kurzarbeit zur Qualifizierung zu nutzen. Wir bieten verschieden Möglichkeiten an und beraten unsere Kunden hierzu umfassend“, so Zimmermann.

