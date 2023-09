Weltkindertag Duisburg: Fest im Innenhafen – das Programm

Der Zirkus Zipfel – hier ein Bild vom Weltkindertag 2021 in Duisburg – ist auch diesmal beim großen Familienfest im Innenhafen dabei.

Duisburg. Duisburg feiert am Sonntag, 17. September, ein großes Familienfest im Innenhafen anlässlich des Weltkindertages. Das erwartet die Besucher.

„Wir wollen’s wissen, wir wollen’s sagen“ – unter diesem Motto feiert Duisburg anlässlich des Weltkindertages am Sonntag, 17. September, von 11 bis 18 Uhr ein großes Familienfest im Innenhafen.

Die Träger der Offenen Kinder- und Jugendarbeit, zahlreiche Vereine und andere familienfreundliche Institutionen haben ein abwechslungsreiches Programm auf die Bühne gestellt. „Gemeinsam mit unseren Kooperationspartnern bieten wir wieder ein abwechslungsreiches Spiel- und Sportprogramm für die Kleinen“, sagt Jugendamtsleiter Hinrich Köpcke. „Aber auch für die Erwachsenen gibt es Informationsstände und allerlei Wissenswertes.“

Großes Fest zum Weltkindertag im Duisburger Innenhafen

Neben vielen Mitmachaktionen wie etwa vom Kulturverein TKM und Buddy-Ollie-Musikzirkus gibt es eine Aufführung des Kindertheaters Kreuz und Quer, aber auch zum Beispiel des Sport- und Freizeitvereins Budokan mit einer Kampfsport-Darbietung und des Pontischen Kulturvereins Duisburg und Umgebung Parcharomanan mit traditionellen Tänzen. Der Zirkus Zipfel und der Zirkuswagen-Clown Pepe sind ebenfalls vor Ort.

Und auch die Polizei und die Jugendfeuerwehr sind mit von der Partie. Kinder können sich zudem auf Hüpfburgen, Trampolinen und einem Kletterturm austoben. Getränke- und Speisestände gibt es natürlich auch.

„Mit dem Weltkindertag wird weltweit auf die Rechte und besonderen Bedürfnisse von Mädchen und Jungen aufmerksam gemacht. Seit 27 Jahren verbinden wir in Duisburg damit ein großes Fest für die ganze Familie, um unseren Nachwuchs in den Fokus zu rücken“, so Familiendezernent Paul Bischof.

Leyla Kapsuk (7) hat das Plakat zum Weltkindertag in Duisburg gestaltet, mit dem die Stadt an vielen Orten für das Familienfest im Innenhafen wirbt. Foto: Stadt Duisburg

Das Plakat, mit dem die Stadt an vielen Orten für das Fest wirbt, ziert diesmal ein Bild von Leyla Kapsuk (7). Bischof und Köpcke hatten das Mädchen zur Siegerin des diesjährigen Malwettbewerbs gekürt.

An- und Abreise für Kinder bis 14 Jahren auf allen DVG-Linien kostenfrei

Wichtig: Für alle Kinder bis 14 Jahren ist am 17. September die An- und Abreise mit Bus oder Bahn zum Fest im Innenhafen auf allen DVG-Linien kostenfrei.

Wer doch lieber mit dem Auto kommen will, kann nach Angaben der Stadt im Gewerbegebiet Kaßlerfeld auf den Parkplätzen von Toom und Lidl kostenlos parken. Von dort sind es zu Fuß nur noch etwa 400 Meter bis zum Fest.

Weitere Informationen gibt es online auf www.duisburg.de/weltkindertag.

