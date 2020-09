Welche Partei soll ich wählen? Eine Entscheidungshilfe

In wenigen Tagen entscheiden die Wähler bei der Kommunalwahl über die Zukunft Duisburgs.

Duisburg. Unentschlossene Wähler finden hier eine Entscheidungshilfe für die Kommunalwahl in Duisburg: ein Überblick über Parteiprogramme und große Themen.

Wie es mit Duisburg in den nächsten Jahren weitergeht, darüber bestimmt am 13. September jeder Einzelne – die Ergebnisse der Kommunalwahl wirken sich direkt auf das Leben der Menschen in dieser Stadt aus. 20 Parteien und Wählerbündnisse stehen auf dem Stimmzettel. Doch welche Partei steht für welche Lokalpolitik? Wer setzt welche Schwerpunkte?

Unsere Zusammenfassung aller Wahlprogramme liefert einen Überblick. Und wer lieber thematisch entscheidet: Weiter unten finden sich einige zentrale Themen des Kommunalwahlkampfs 2020. Dazu haben wir jeweils zusammengefasst, wie die Parteien zum jeweiligen Thema stehen.

Die zusammengefassten Wahlprogramme als Entscheidungshilfe

Das sind die Kernpunkte des SPD-Programms.

Diese Ideen liefert das CDU-Programm.

Mit diesem Programm wollen die Grünen punkten.

Das fordert die Linke in ihrem Programm.

Diese Themen setzt die FDP in ihrem Programm.

Mit diesem Programm macht Junges Duisburg Politik.

Das AfD-Programm findet sich hier.

Die Duisburger Alternative Liste (DAL) hat dieses Programm.

Die Bürgerlich-Liberalen (BL) treten mit diesem Programm an.

Wirtschaft, Sicherheit, Klimaschutz: So stehen die Parteien zu diesen Themen

Sicherheit in Duisburg – das wollen die Parteien ändern

Wirtschaft in Duisburg – das wollen die Parteien vor der Wahl

Das sagen die Parteien zum ÖPNV-Stadtteil-Check in Duisburg

Sauberkeit: Das sagen Duisburger Parteien zum Stadtteil-Check

Klimaschutz in Duisburg: Vielen Parteien fällt nur wenig ein

Kinderarmut in Duisburg – das sagen die Parteien

Wahlen für das Ruhrparlament

Zum ersten Mal kann auch das Ruhrparlament direkt gewählt werden. Wir haben einige der Spitzenkandidaten porträtiert und erklären, was das Ruhrparlament eigentlich macht.

Der RVR hat einen Wahl-Check im Internet im Angebot

Bruno Sagurna kandidiert für die SPD

Birgit Beisheim startet für die Grünen

Anna Heide tritt mit der Ideengemeinschaft Ruhr an

Chancen und Probleme des Ruhrparlaments

Falls jetzt noch Fragen zur Kommunalwahl 2020 in Duisburg offen sind: Unseren Komplett-Überblick gibt es hier. Am Wahltag berichten wir in unserem Live-Blog über aktuelle Entwicklungen, erste Ergebnisse, Reaktionen und Überraschungen. Zum Live-Blog geht es auf waz.de/staedte/duisburg/.