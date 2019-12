Weil die Tankstelle einen Fehler machte: Autos kaputtgetankt

Den Wagen vollgetankt, losgefahren – und plötzlich ruckelt der Motor oder springt gar nicht mehr an: Genau das ist in den Tagen vor Weihnachten Autofahrern passiert, die an einer Tankstelle in Duisburg getankt haben. Die Tankstelle hatte einen gravierenden Fehler begangen. Die dort betankten Autos müssen nun repariert werden – ein teures und äußerst unerwünschtes Weihnachtsgeschenk für ihre Fahrer.

„Falls jemand am 19. Dezember bei Real an der Tankstelle getankt hat, bitte nicht mehr mit dem Auto fahren und direkt in die Werkstatt“: So warnt auf Facebook eine Dame andere Menschen, die den Fehler der Tankstelle am eigenen Wagen zu spüren bekommen hat. Nachdem der Sprit drin war, ruckelte der Motor auf einmal, die Kontrollleuchte meldete einen Fehler, und das Auto lief nicht rund, so fasst sie das Geschehen zusammen. Sie reagierte schnell und brachte den Wagen in die Werkstatt. Von dort bekam sie die Bestätigung ihres Verdachts: Der Schaden am Auto war offenbar an der Tankstelle entstanden.

Pflipsen Group bestätigt: Statt Super wurde Diesel nachgefüllt

Das bestätigt auf Nachfrage der Redaktion auch die Pflipsen Group, zu der die Tankstelle am Großenbaumer Real gehört. Demnach bekam die Tankstelle am 19. Dezember eine Spritlieferung. Dabei füllten die Tankwagenfahrer versehentlich Diesel rein, wo Super reingehört. Die Kunden griffen also zur richtigen Zapfpistole, tankten aber den falschen Kraftstoff. Einen Tag später, am 20. Dezember, habe die Tankstelle geschlossen, sagt Alice Schneider vom Tankstelleninnendienst bei Pflipsen.

Einige der kaputten Autos liefen nach dem Tanken bei der Großenbaumer VW-Werkstatt Auto Hortz auf. „Das sind mehrere gewesen“, sagt Serviceleiter Ralf Jakobi. Er erklärt, warum die Autos plötzlich nicht mehr fuhren: „Benzin brennt sofort, Diesel ist träge.“ Benziner haben nicht den nötigen Druck, um den trägen Benzin entzünden zu können, daher bekommt der Verbrennungsmotor nicht den für die Fahrt nötigen Stoff. Der Motor geht aus, oder er startet einfach nicht mehr. Für die Werkstatt bedeutet das: Der falsche Kraftstoff muss raus und entsorgt werden, der Tank durchgespült, die Zündkerzen müssen ausgetauscht werden. Für die Fahrer bedeutet das: 400 Euro Reparaturkosten.

Tankstellen-Kunden mit Bon bekommen den Schaden am Auto erstattet

Süd Die Pflipsen Group Die Pflipsen Group wird seit 90 Jahren in inzwischen dritter Generation als Familienbetrieb geführt. Die Gruppe liefert im Bereich Rhein-Ruhr Heizöl, Kraft- und Schmierstoffe. Von Alpen bis Siegburg und Heinsberg bis Wipperfürth betreibt die Pflipsen Group 23 Tankstellen. Betroffene Kunden können sich melden unter 02166/135-150.

Alice Schneider von der Pflipsen Group geht davon aus, dass fünf Autos von dem Problem betroffen sind. An der Tankstelle würden Proben entnommen und die Tanks gereinigt. Am 30. Dezember soll die Tankstelle ab dem Mittag wieder öffnen. Betroffene Autofahrer sollen auf ihrem Schaden nicht sitzen bleiben: „Unsere Versicherung ist eingeschaltet“, sagt Schneider. Kunden müssen aber den Tankbon vorweisen um sicherzustellen, dass der Schaden durch das Tanken am Großenbaumer Real entstanden ist.

Dass die Tankstelle versehentlich statt Super Diesel nachfüllte und nicht Diesel statt Super, war Glück im Unglück: Dann, so Werkstattfachmann Ralf Jakobi, „wäre es richtig teuer geworden“.