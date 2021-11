Weihnachtswunschbaum für benachteiligte Kinder in Duisburg

Duisburg. Rotary-Clubs, der Inner Wheel Club und die Sparkasse in Duisburg machen benachteiligte Kinder mit der Weihnachtwunschbaum-Aktion glücklich.

Die Duisburger Rotary-Clubs, der Inner Wheel Club, Rotaract Club und die Sparkasse haben trotz immer noch anhaltender und schwieriger Pandemiebedingungen die 14. Weihnachtswunschbaum-Aktion für benachteiligte Kinder in Duisburg gestartet. Diese können sich in der Vorweihnachtszeit Dinge aussuchen, die sie sich schon lange ganz besonders gewünscht haben. Die Kugeln, die eine besonders prächtige Tanne in der Kundenhalle der Sparkasse Duisburg schmücken, symbolisieren diese Geschenke-Wünsche.

Wer das eine oder andere Kind glücklich machen will, kann sich Wunschzettel an der Information der Sparkassen-Kundenhalle, Königstraße 23-25, oder in der Sparkassenfiliale Huckingen, Düsseldorfer Landstraße 300, unter Berücksichtigung der besonderen Hygienebedingungen aussuchen. Jeweils dort müssen die entsprechenden Geschenke mit einem Wert von 25 Euro nach dem Kauf bitte unverpackt bis spätestens 10. Dezember auch abgegeben werden.

Die Geschenke werden durch die Clubs liebevoll verpackt und am Heiligen Abend den Kindern „durchs Christkind“ überreicht.

