Weihnachtswelle: Hochwasser kommt – der Regen als Unbekannte

Die dritte Hochwasser-Welle seit November kommt: Der Rheinpegel steigt, in Duisburg-Ruhrort an Weihnachten wohl über acht Meter.

Niederrhein Die nächste Adventsflut wird eine Weihnachtswelle: Der Rhein steigt am Niederrhein ab Freitag. Eine Prognose fällt wegen des Regenwetters schwer.

Der Rheinpegel in Ruhrort ist erst Anfang der Woche wieder unter die Acht-Meter-Marke gesunken, schon kündigt sich die nächste Welle an: Die Nachbarstadt rheinaufwärts, Düsseldorf, erwartet ab Freitag steigende Pegelstände und hat erste Hochwasserschutzmaßnahmen ergriffen.

Am Niederrhein und auch in Duisburg waren die Wasserstände am Donnerstag noch leicht gesunken, in Ruhrort etwa von 7,37 Meter am Mittwochabend auf 7,23 Meter am Donnerstagnachmittag (Quelle: Elektronischer Wasserstraßen-Informationsservice der deutschen Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung).

Die WAZ-Lokalredaktion Duisburg informiert Sie auch bei WhatsApp. Jetzt kostenlos abonnieren: Hier erhalten Sie ein tägliches Nachrichten-Update mit den Neuigkeiten aus Duisburg auf Ihr Smartphone.

Die Hochwasservorhersagezentrale in Mainz prognostizierte am Donnerstag für den Niederrhein deutlich steigende Wasserstände ab Freitag: „Am Pegel Köln ist ein Anstieg bis in einen Bereich um 800 cm bis Dienstag (2. Weihnachtstag) nicht auszuschließen. Am Pegel Duisburg-Ruhrort wird die Meldehöhe von 800 cm voraussichtlich am Sonntag (Heiligabend) überschritten.“

Allerdings ergänzte die Zentrale: „Da der meiste Regen noch fällt, sind die Vorhersagen derzeit noch sehr unsicher.“

Voriges Wochenende war der Pegel in Ruhrort auf bis zu 8,36 Meter gestiegen. Bereits Ende November lag er über acht Meter. Das letzte Rhein-Hochwasser mit historisch hohen Pegelständen erlebte Duisburg im Februar 2021, damals kletterte der Strom auf einen Stand von 9,40 Metern. Der höchste Wasserstand der vergangenen 30 Jahre datiert vom 31. Januar 1995. Damals wurden in Ruhrort 11,66 Meter gemessen.

Hochwasser in Duisburg Hochwasser in Duisburg Am Samstag: Der Ruhrorter Leinpfad ist überflutet, zum Teil schaut grade noch das Geländer aus dem Wasser. Foto: Tanja Pickartz / FUNKE Foto Services

Hochwasser in Duisburg Die Mühlenweide und Teile des Leinpfades sind am Samstag überflutet. Foto: Tanja Pickartz / FUNKE Foto Services

Hochwasser in Duisburg Das Sperrwerk am Marientor wurde geschlossen um die Altstadt vor dem Rheinhochwasser zu schützen. Foto: Tanja Pickartz / FUNKE Foto Services

Hochwasser in Duisburg Am Samstag zeigt der Pegel Ruhr zeigt einen Wasserstand von 9,22 Metern. Foto: Tanja Pickartz / FUNKE Foto Services

Hochwasser in Duisburg Am Samstag: Der Ruhrorter Leinpfad ist überflutet, zum Teil schaut grade noch das Geländer aus dem Wasser. Foto: Tanja Pickartz / FUNKE Foto Services

Hochwasser in Duisburg Der Biergarten am Fahnenmast auf der Mühlenweide steht ebenfalls unter Wasser. Foto: Tanja Pickartz / FUNKE Foto Services

Hochwasser in Duisburg Der Biergarten am Fahnenmast auf der Mühlenweide steht ebenfalls unter Wasser. Foto: Tanja Pickartz / FUNKE Foto Services

Hochwasser in Duisburg Die Mülhenweide ist überflutet. Foto: Tanja Pickartz / FUNKE Foto Services

Hochwasser in Duisburg Die Mülhenweide ist überflutet. Foto: Tanja Pickartz / FUNKE Foto Services

Hochwasser in Duisburg Blick auf fünf im Wasser stehende Weiden nach starken Regenfällen, am Donnerstag in Duisburg Rheinhausen, gegenüber zu sehen ist die Duisburger Kupferhütte. Der Pegel Ruhrort stand bei 8,10 Meter mit steigender Tendenz. Foto: Ulla Michels / FUNKE Foto Services

Hochwasser in Duisburg Am Donnerstag: Blick auf das Gelände des Vereins MCJ nach den starken Regenfällen. Foto: Ulla Michels / FUNKE Foto Services

Hochwasser in Duisburg Rhein - Hochwasser am Donnerstag in Duisburg - Ruhrort. Foto: Michael Dahlke / FUNKE Foto Services

Hochwasser in Duisburg Rhein - Hochwasser am Donnerstag in Duisburg - Ruhrort. Foto: Michael Dahlke / FUNKE Foto Services

Hochwasser in Duisburg Hochwasser auch an der Ruhr am Donnerstag in Duisburg - Duissern. Foto: Michael Dahlke / FUNKE Foto Services

Hochwasser in Duisburg Eine überflutete Straße am Donnerstag am Ruhrdeich in Duisburg - Duissern. Foto: Michael Dahlke / FUNKE Foto Services

Hochwasser in Duisburg Eine überflutete Straße am Donnerstag am Ruhrdeich in Duisburg - Duissern. Foto: Michael Dahlke / FUNKE Foto Services

Hochwasser in Duisburg Rhein - Hochwasser am Donnerstag in Duisburg - Ruhrort. Foto: Michael Dahlke / FUNKE Foto Services

Hochwasser in Duisburg Rhein - Hochwasser am Donnerstag in Duisburg - Ruhrort. Foto: Michael Dahlke / FUNKE Foto Services

Hochwasser in Duisburg Rhein - Hochwasser am Donnerstag in Duisburg - Ruhrort. Foto: Michael Dahlke / FUNKE Foto Services

Hochwasser in Duisburg Rhein - Hochwasser am Donnerstag in Duisburg - Walsum. Foto: Michael Dahlke / FUNKE Foto Services

Hochwasser in Duisburg Die Rheinfähre Walsum bei Hochwasser am Donnerstag. Foto: Michael Dahlke / FUNKE Foto Services

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg