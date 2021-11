Weihnachtsmarkt in Duisburg: DVG weitet Verkehrsangebot aus

Duisburg. Die DVG weitet ihr Verkehrsangebot zum Weihnachtsmarkt in Duisburg aus. Dies gilt sowohl für die Linien 901 und 903 als auch für den „myBUS“.

Auch dieses Jahr bietet die Duisburger Verkehrsgesellschaft (DVG) nach eigenen Angaben wieder ein erweitertes Verkehrsangebot zum Weihnachtsmarkt in Duisburg an. Vom 11. November bis 30. Dezember verstärkt die DVG demnach an den Tagen, an denen der Weihnachtsmarkt geöffnet hat, den Takt der Straßenbahnlinien 901 und 903. Zudem werden die Fahrtzeiten vom „myBUS“ ausgeweitet.

Auf der Linie 901 fahren die Straßenbahnen laut DVG zwischen den Haltestellen „Scholtenhofstraße“ und „Zoo/Uni“ sonntags bis donnerstags bis circa 22 Uhr sowie freitags und samstags bis circa 23 Uhr im 15-Minuten-Takt. Gleiches gilt für die Linie 903 zwischen den Haltestellen „Rheintörchenstraße“ und „Watereck“. Die Buslinien 926, 933 und 934 fahren zum Weihnachtsmarkt auch sonntags mit Gelenkbussen in die Innenstadt und bieten somit Platz für mehr Fahrgäste.

DVG mit erweitertem Verkehrsangebot zum Weihnachtsmarkt in Duisburg

Während des Weihnachtsmarktes fährt „myBUS“ sonntags bis donnerstags von 18 bis 2.30 Uhr, von freitags auf samstags von 20 bis 3.30 Uhr und samstags auf sonntags von 20 bis 4.30 Uhr. Ausgenommen von der Änderung sind diese Tage: Totensonntag (22. November), Heiligabend (24. Dezember), der 1. Weihnachtsfeiertag (25. Dezember) sowie Silvester (31. Dezember).

An diesen Tagen gelten andere Fahrtzeiten. Infos dazu gibt es auf www.dvg-duisburg.de.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg