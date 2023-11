Weihnachtsmarkt: DVG verstärkt den Takt – Shuttle im Einsatz

Duisburg. Zum Duisburger Weihnachtsmarkt will die DVG den Takt auf den Linien 901 und 903 verstärken. Wie der Einsatz eines Shuttles geplant ist.

Die DVG will wieder ein erweitertes Verkehrsangebot zum Duisburger Weihnachtsmarkt in der Innenstadt anbieten. Vom 16. November bis 30. Dezember soll an den Öffnungstagen des Bundeszaubers der Takt der Straßenbahnlinien 901 und 903 verstärkt werden.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

Vom 16. November bis 17. Dezember gibt es in den Abendstunden zudem einen Weihnachtsmarkt-Shuttle zwischen der Haltestelle „Scholtenhofstraße“ und Stadtmitte, der den Takt der Linie 901 unterstützt. Dadurch sollen die Busse auf dem Abschnitt im 15-Minuten-Takt fahren. Bedingt durch die Sperrung des Karl-Lehr-Brückenzugs entfällt hier der Umstieg auf den Schienenersatzverkehr (SEV) 901.

DVG setzt auf Duisburger Weihnachtsmarkt-Shuttle

Der Weihnachtsmarkt-Shuttle fährt laut DVG ab der Start-Haltestelle Stadttheater in Richtung Scholtenhofstraße. In Fahrtrichtung Stadtmitte wird für die Haltestelle „Duisburg Hbf.“ eine Ersatzhaltestelle an der Saarstraße eingerichtet. Der Shuttle hält an allen auf dem Fahrtweg liegenden Haltestellen.

Die Busse fahren montags bis donnerstags von 20 bis 22 Uhr, freitags von 20 bis 23 Uhr, samstags von 17 bis 23 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen von 17 bis 22 Uhr. Ausgenommen von der Änderung ist der Totensonntag.

Vom 18. Dezember bis 30. Dezember fahren die Straßenbahnen der Linie 901 zwischen den Haltestellen „Scholtenhofstraße“ und „Zoo/Uni“ sonntags bis donnerstags bis circa 22 Uhr sowie freitags und samstags bis circa 23 Uhr im 15-Minuten-Takt.

Die Linie 903 verkehrt zwischen den Haltestellen „Rheintörchenstraße“ und „Watereck“ im 15-Minuten-Takt.

Mit Gelenkbussen in die Innenstadt

Die Busse der Linien 926 und 933 fahren zum Weihnachtsmarkt auch sonn- und feiertags mit Gelenkbussen in die Innenstadt und bieten somit Platz für mehr Fahrgäste. Ausgenommen von der Änderung ist der Totensonntag.

Außerdem fährt myBUS sonntags bis donnerstags von 18 Uhr bis 2.30 Uhr, von freitags auf samstags in der Zeit von 18 Uhr bis 3.30 Uhr und von samstags auf sonntags sowie vor Feiertagen von 18 Uhr bis 7.30 Uhr.

Weitere Infos zu Bus und Bahn gibt es online auf www.dvg-duisburg.de, bei der DVG-Telefon-Hotline unter der Telefonnummer 0203 60 44 555 und in der myDVG Bus&Bahn-App.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg