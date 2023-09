Weihnachtsmarkt Duisburg 2023: Publikumsmagnet kommt zurück

Duisburg. Ein echtes Highlight kehrt 2023 auf den Duisburger Weihnachtsmarkt zurück. Nicht nur das: Die Macher versprechen außerdem eine Überraschung.

Tolle Nachrichten für die Fans des Duisburger Weihnachtsmarktes: Nach einem Jahr Pause kehrt die beliebte Eislaufbahnin diesem Jahr zurück.

„Wir freuen uns sehr, dass die Eisbahn wieder dabei sein wird“, bestätigte Alexander Klomparend, Sprecher des Veranstalters Duisburg Kontor. Und: Hinter den Kulissen laufen bereits die Vorbereitungen. Die Kühlung werde derzeit inspiziert, genauso die Maschine zur Eisaufbereitung. Klomparend verspricht sogar: Das Drumherum der 400 Quadratmeter großen Fläche möchten die Macher „pimpen“.

Im vergangenen Jahr hatte die Energiekrise und drohender Ressourcenmangel die Großveranstaltung getroffen. Schon im Vorfeld entschied sich der Veranstalter dazu, auf das energieintensive Highlight zu verzichten. „Alle Welt war dazu aufgerufen, Strom zu sparen. Da konnten wir uns nicht hinstellen und genau das Gegenteil tun“, blickt Klomparend zurück.

Weihnachtsmarkt Duisburg 2023: Macher versprechen eine Überraschung

Die Lücke am Kuhtor, dort wo die Eislaufbahn traditionell aufgebaut wird, füllte ein großes Familienkarussell – die „Kinder-Winter-Piste“. Allerdings: Trotz des insgesamt sehr guten Zuspruchs bei der 2022er-Ausgabe machte sich das Fehlen der Eislauffläche bemerkbar. Der Besucherstrom konzentrierte sich stärker auf den Bereich zwischen König-Heinrich-Platz und Düsseldorfer Straße. Dies berichteten auch die Händler im hinteren Bereich des Marktes.

Besonders für Familien und junge Besucherinnen und Besucher ein Highlight ist die Eislaufbahn auf dem Duisburger Weihnachtsmarkt. Foto: Arnulf Stoffel / FUNKE Foto Services

Neben den Besucherinnen und Besuchern dürften sich also auch die Standbetreiber über die Rückkehr des Publikumsmagneten freuen. Duisburg Kontor hatte sie im Vorjahr dazu aufgerufen, ihre Beleuchtungen erst nach Einbruch der Dämmerung anzuschalten. Diese Vorgabe fällt 2023 wieder weg.

Ein Lichtermeer soll also ab dem 16. November wieder die Menschen in die Innenstadt locken – inklusive 6000 Lichterketten mit über 10.000 Glühlampen, Lichternetzen mit circa 30.000 Glühlämpchen und den drei sehr beliebten „Eisbäumen“. Das ist aber noch nicht alles: „Im November wird es noch eine Überraschung geben“, kündigt Klomparend eine Neuerung an. Die Macher wollen aber noch nicht verraten, wie die genau aussehen wird.

Das bekannte Riesenrad ist wieder dabei

Noch nicht endgültig fix ist, welche Standbetreiber in der Weihnachtszeit wieder ihre Buden in der Fußgängerzone aufbauen werden. Klarheit darüber werde es nach Veranstalterangaben „zwei bis vier Wochen“ vor dem Start geben.

Eisbäume, Zehntausende LED-Lichter und eine Überraschung: Das alles kündigen die Macher für den Duisburger Weihnachtsmarkt an. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

105 Stände waren im Jahr 2022 dabei. In diesem Rahmen soll es sich auch 2023 bewegen. Das Interesse aus dem Schaustellerlager sei groß. Ein Faustpfand dabei: Mit seiner Dauer von gut sechs Wochen zählt der Duisburger Weihnachtsmarkt zu den längsten der Region. So dauert der Duisburger Weihnachtsmarkt gut eine Woche länger als der Essener oder der Dortmunder „Budenzauber“.

Mit Blick auf Gastro-Stände, Kunsthandwerk und Karussells ist bereits klar: Das bekannte Riesenrad der Familie Gormanns wird wieder zu den Höhepunkten des diesjährigen Weihnachtsmarkt-Programms zählen. Auch mit weiteren Stammgästen wird es aller Voraussicht nach ein Wiedersehen geben.

Ein Fragezeichen bleibt dagegen die Entwicklung der Glühweinpreise. 2022 war der Preis für eine Tasse (0,2 Liter) an einigen Ständen auf vier Euro geklettert (zuvor 3,50 Euro). Ein Argument waren die gestiegen Betriebskosten.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

>>Wann beginnt der Duisburger Weihnachtsmarkt?

Der Duisburger Weihnachtsmarkt 2023 startet am Donnerstag, 16. November. Und wie in den vergangenen Jahren öffnen die Buden auch noch nach dem Weihnachtsfest. Erst am 30. Dezember endet die Großveranstaltung. Der „Budenzauber“ kommt so auf über 40 Veranstaltungstage.

Die detaillierten Tages-Öffnungszeiten sind offiziell noch nicht bekannt.

Täglich wissen, was in Duisburg passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Duisburg-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg