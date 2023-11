Wie weit kommt ein Besucher des Weihnachtsmarktes am Toeppersee in Duisburg-Rheinhausen mit 30 Euro? Die Redaktion

Dekoratives entdecken, Lichterglanz und weihnachtliches Essen und Getränke genießen: Der Besuch eines Weihnachtsmarktes gehört für viele zur Einstimmung auf die Adventszeit zum festen Ritual. Am Toeppersee auf dem Gelände der Wasserskianlage am Lohfelder Weg 91 haben Besucherinnen und Besucher am Samstag, 2. Dezember, und Sonntag, 3. Dezember 2023, noch einmal Gelegenheit, den Weihnachtsmarkt zu erkunden. Bereits an den drei vorangegangen Wochenenden zog es viele zum kleinen, aber feinen Markt. Doch wie weit kommt man hier als Einzelperson mit 30 Euro Budget? Und sind die Preise im Vergleich zum Vorjahr gestiegen?

Sowohl an mobilen Snackständen, am Imbisstand als auch am Grill bietet sich eine recht große Auswahl. Wer es deftig möchte, kann mit 3,50 Euro für eine Portion Pommes und 4,50 Euro für Currywurst rechnen. Beliebt bleibt auch in diesem Jahr die Bratwurst mit Brötchen für 4,50 Euro. Denselben Preis zahlen Besucher für einen Kirmesklassiker, den Reibekuchen, wahlweise mit Apfelmus oder Rübenkraut. Am Grill gibt es frisch zubereiteten Krustenbraten mit Brötchen und geschmorten Zwiebeln für 5,50 Euro. Wer’s süß und fleischfrei mag, ist am Crêpes- und Popcornstand gut aufgehoben. Der Crêpe liegt bei 3,50 Euro mit Zucker und Zimt inbegriffen.

Weihnachtsmarkt am Toeppersee in Duisburg-Rheinhausen: Das kosten Waffel und Popcorn

Am selben Stand kostet ein Brüsseler Waffel mit Puderzucker drei Euro. Eine Tüte Popcorn liegt nach Größe zwischen einem und drei Euro. „Preislich sind wir verglichen zum Vorjahr trotz steigender Energie- und Personalkosten recht konstant geblieben“, erklärt Michael König, der die Wasserskianlage am Toeppersee seit 33 Jahren führt und zehn Festangestellte sowie 60 Aushilfen zählt. „Wichtig war uns, dass die Standgebühren mit zehn Euro für zwei Ausstellungstage sowie die Getränkepreise gleich bleiben. Glühwein als Klassiker sowie 0,3-Liter Wasser, Softdrinks und Bier kosten mit 3,50 Euro entgegen anderer Weihnachtsmärkte unter vier Euro.“

Der „Schuss“ für den Glühwein mit Rum oder Amaretto kostet einen Euro extra. „Wir teilen uns meist eine große Portion Essen zu Dritt und besuchen reduzierter ein oder zwei Weihnachtsmärkte, um zu spontanes Geldausgeben zu vermeiden“, sagt eine Mutter, die mit ihrem Ehemann und ihrer zwölfjährigen Tochter den Weihnachtsmarkt erkundet. Für sich gab sie 15 Euro an den 13 Ausstellungsständen für Dekoration, Kleidung und Schmuck aus, probierte die Bratwurst mit Brötchen für 4,50 Euro, trank als Nachtisch für 3,50 Euro Kakao mit einem Crêpe für 3,50 Euro und gab damit insgesamt 26,50 Euro aus, knapp unterm Weihnachtsmarkt-Budget von 30 Euro.

Der Weihnachtsmarkt am Toeppersee, Lohfelder Weg 91, geht weiter: Am Samstag, 2. Dezember, und am Sonntag, 3. Dezember, öffnet der Weihnachtsmarkt. Samstag startet der Markt um 14 Uhr und am Sonntag ab 11 Uhr.

