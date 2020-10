Weihnachtsmarkt-Absage: Richtig, aber sehr schmerzhaft

Viele Duisburger müssen in der Vorweihnachtszeit 2020 auf ein liebgewonnenes Stück Normalität verzichten: Das Treffen mit Arbeitskollegen am Glühweinstand oder der Bummel mit der Familie vorbei an den Buden wird ersatzlos ausfallen. Stadt und Veranstalter Duisburg Kontor haben den Weihnachtsmarkt in der Innenstadt abgesagt. Und das ist die einzig richtige Entscheidung in einem Corona-Risikogebiet, dessen Infektionszahlen immer weiter steigen.

Wegen des dynamischen Infektionsgeschehens haben die Entscheider sich für die Gesundheit und gegen den Konsum und ökonomische Argumente entschieden. Denn so viel ist klar: Die Absage hinterlässt Verlierer, die Folgen werden womöglich sogar wirtschaftliche Existenzen gefährden – die ohnehin gebeutelten Gastronomen und Schausteller verlieren nun auch den profitabelsten Teil ihres Geschäftsjahres. Der Stadttochter Duisburg Kontor werden die Einnahmen aus den Standmieten fehlen. Und: Der stationäre Handel in der ohnehin gebeutelten Innenstadt muss den Verlust einer Großveranstaltung wegstecken, die für gewöhnlich um die zwei Millionen Besucher in die Innenstadt lockt.

Handel: Wir haben es bei den Weihnachtseinkäufen selbst in der Hand

Bei den Weihnachtseinkäufen hat es jeder von uns aber selbst in der Hand: Erledigen wir diese im Internet oder gehen wir ganz bewusst zum Ende dieses schwierigen Jahres in die Geschäfte unserer Stadt. Maskenpflicht und Hygienekonzepte sorgen dafür, dass vernünftig handelnde Kunden dort weiter sicher einkaufen können.