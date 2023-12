Weihnachtsferien bei der Stadt Duisburg: Viele Bereiche zu

Nicht nur die Bürgerservice-Stationen bleiben in Duisburg zwischen den Feiertagen geschlossen.

Duisburg Die Duisburger Stadtverwaltung geht von Weihnachten bis Neujahr in die Weihnachtsferien. Davon sind auch Kitas betroffen. Ausnahmen gibt es.

Die Stadt Duisburg geht ab Weihnachten und bis Neujahr in die Betriebsferien. Die Folge: Zahlreiche Bereiche, wie etwa die Bürgerservice-Stationen, bleiben vom 24. Dezember bis einschließlich 1. Januar geschlossen. Das betrifft auch die städtischen Kindertageseinrichtungen.

Nach Angaben der Stadtverwaltung sind einzelne Dienststellen von den Weihnachtsferien nicht betroffen. Dabei handelt es sich unter anderem um die Feuerwehr und den Städtischen Außendienst (SAD) des Bürger- und Ordnungsamtes. Sie sollen an allen Tagen erreichbar sein.

Die Feuerwehr bleibt in Duisburg natürlich auch über Weihnachten und Neujahr einsatzbereit. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

Für die zentrale Beurkundung von Sterbefällen aus dem gesamten Stadtgebiet ist für Bestatter im Standesamt West am Körnerplatz 1 in Duisburg-Rheinhausen vom 27. bis 29. Dezember ein Notdienst eingerichtet.

Die Volkshochschule und die Musik- und Kunstschule bleiben bis einschließlich 1. Januar geschlossen. Das Museum der Deutschen Binnenschifffahrt ist am zweiten Weihnachtsfeiertag, 26. Dezember, geöffnet. Am 24., 25. und 31. Dezember sowie 1. Januar bleibt das Museum geschlossen. An den übrigen Tagen öffnet das Binnenschifffahrtsmuseum zu den gewohnten Öffnungszeiten (10 bis 17 Uhr).

Zentralbibliothek öffnet in Duisburg zwischen Weihnachten und Neujahr

Die Zentralbibliothek ist – wie auch im Vorjahr – einschließlich der Kinder- und Jugendbibliothek vom 27. Dezember bis 30. Dezember, ab 11 Uhr, geöffnet. Die Open Libraries in Wanheimerort und Vierlinden stehen Kundinnen und Kunden mit Bibliotheksausweis vom 27. bis 30. Dezember täglich von 7 bis 22 Uhr zur Verfügung. Darüber hinaus bleiben alle weiteren Bibliotheken vom 24. Dezember bis 1. Januar geschlossen. Der Bücherbus fährt nicht. Selbstverständlich können alle Online-Angebote, wie beispielsweise die Onleihe, filmfriend und tigerbooks durchgängig genutzt werden. Der Lesesaal des Stadtarchivs öffnet erst am 9. Januar wieder.

Laut Mitteilung aus dem Rathaus ist die gesamte Verwaltung dann ab dem 2. Januar wieder erreichbar.

Nach Angaben der Stadt werden mit den Betriebsferien durch den Abbau von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub oder Freizeitausgleich sowie Reduzierung von Energiekosten weitere Einsparungen zur Haushaltskonsolidierung erzielt.

