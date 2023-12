Weihnachtsfeier eskaliert – Mann stürzt aus dritter Etage

Einsatz in Duisburg: Retter brachten den schwer verletzten Mann in ein Krankenhaus.

Ruhestörung, Angriffe auf Polizisten und ein Sturz in die Tiefe: In Duisburg-Meiderich ist eine private Weihnachtsfeier eskaliert.

In einem Mehrfamilienhaus an der Horststraße in Duisburg-Meiderich ist am 1. Weihnachtsfeiertag eine private Weihnachtsfeier eskaliert.

Nachbarn hatten gegen 20 Uhr wegen des enormen Lärms die Polizei gerufen. An der betreffenden Wohnung in der dritten Etage trafen die Einsatzkräfte zunächst auf einen alkoholisierten 30-Jährigen. Dieser wehrte sich gegen den Polizeieinsatz, schlug und trat nach den Beamten.

Daraufhin sollte er in Gewahrsam genommen werden, was zwei weitere betrunkene Männer in der Wohnung auf den Plan rief. Der 36-Jährige und der 61-Jährige schubsten die Polizisten. Diese zogen sich in den Hausflur zurück und warten auf Unterstützung.

Mit weiteren Kräften gingen sie dann erneut in die Wohnung, um nach dem 30-Jährigen zu suchen. Dieser hatte in der Zwischenzeit wohl aber versucht, über den Balkon zu fliehen. Dabei stürzte er allerdings in die Tiefe und schlug auf einem Vordach auf.

Sturz aus der dritten Etage in Duisburg: Mann in Klinik gebracht

Polizeibeamte leisteten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte Erste Hilfe. Mit dem Rettungswagen wurde der Mann dann schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Nach Angaben vom Mittwoch befindet er sich mittlerweile auf dem Weg der Besserung.

Nachbarn hatten wegen des Lärms die Polizei gerufen. Foto: ABR68 / NRW Desk

Seine Mitstreiter brachten Einsatzkräfte noch am Montagabend ins Gewahrsam. Gegen die drei Männer leitete die Polizei Strafanzeigen wegen tätlichen Angriffs und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ein. Aus Neutralitätsgründen hat die Polizei Düsseldorf die weiteren Ermittlungen übernommen.

Der 36-Jährige wurde bereits zuvor mit Haftbefehl von den Behörden gesucht.

