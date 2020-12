Er darf zu Weihnachten auch in Zeiten von Corona für viele nicht fehlen: der Christbaum. Geschmückt mit Kugeln und Lichterketten werden Edel-, Nordmanntanne oder Fichte schnell zum Blickfang im Wohnzimmer. Wo es die Nadelgewächse in Duisburg zu kaufen gibt und wie viel sie kosten, zeigt unsere Übersicht:

Auch wenn das Fest mancherorts in diesem Jahr anders begangen wird – der Weihnachtsbaum schenke den Menschen „ein Stückchen Normalität“, sagt Stadtförster Stefan Jeschke. Gemeinsam mit seinen Kollegen veranstaltet er am Samstag vor dem dritten Advent, 12. Dezember, einen Verkauf. Tannen fürs Wohnzimmer können an diesem Tag von 11 bis 16 Uhr im Stadtwald am Forsthaus, Aktienweg 101, gekauft werden.

Weihnachtsbaum: Wo es Tannen aus Duisburg fürs Wohnzimmer gibt

Das Besondere: Anders als viele Händler, die ihre Tannen von großen Kulturen aus dem Sauerland beziehen, haben Familien mit den Nordmanntannen der Förster ein Duisburger Gewächs im Wohnzimmer. Angeboten werden die geschlagenen Bäume für 18 Euro pro laufenden Meter. „Die Tannen wurden biologisch herangezogen“, so Jeschke. Das heißt: Sie sind nicht gespritzt und es wurden keine Insektizide verwendet.

Der Stadtförster gibt auch gleich Entwarnung: „Es gibt genug Tannen für alle.“ Um Abstände zu wahren und den Zustrom am Verkaufstag zu regeln, wird ein Hygienekonzept umgesetzt (siehe Infobox). Und sollten helfende Hände fehlen – „dann trägt der Stadtförster persönlich den Baum zum Auto.“ Der Erlös fließt in die Aufforstung der heimischen Wälder.

Schützen bieten Tannen aus dem Sauerland an

Die Schützen der St. Sebastianus Schützenbruderschaft Huckingen veranstalten am 12. Dezember, in der Zeit von 9 bis 16 Uhr, und am 13. Dezember, in der Zeit von 10 bis 14 Uhr, einen Weihnachtsbaumverkauf. Angeboten werden auf dem Außengelände des Steinhofs Nordmanntannen aus dem Sauerland. Die Preise sind gestaffelt, bei einer Baumhöhe von 1,40 Meter geht es bei 20 Euro los.

Die Bissingheimer Siedlergemeinschaft veranstaltet am Samstag, 5. Dezember, ab 14 Uhr einen Tannenverkauf auf dem Parkplatz des ETuS Bissingheim, Vor dem Tore 69. Der Erlös kommt den Jugendabteilungen des Vereins zugute, teilt der Vorstand mit. Wer seinen Baum nicht transportieren kann: Die Veranstalter bieten innerhalb des Viertels eine Lieferung bis zur Haustüre an.

Ein Weihnachtsbaum für den guten Zweck

Auch auf dem AWO-Ingenhammshof in Obermeiderich sind bereits frisch geschlagene Nordmanntannen aus dem Sauerland eingetroffen. Ab sofort beginnt deshalb der Verkauf. Täglich von 10 bis 16 Uhr verkauft Hofleiterin Margret Haseke mit ihrem Team die Weihnachtsbäume direkt auf dem Hof. Los geht es für die Tanne ab Preisen von 20 Euro.

Der Erlös aus dem Verkauf unterstützt die Arbeit auf dem Lernbauernhof. Der AWO-Ingenhammshof ist auch von dem Teil-Lockdown aufgrund der Corona-Pandemie betroffen und darf zurzeit keine Veranstaltungen, ob Kindergeburtstage oder Reitkurse, anbieten. Gegen einen kleinen Aufpreis besteht die Möglichkeit, sich den Baum nach Hause bringen zu lassen. Weitere Informationen erhalten Interessierte unter der Rufnummer 0203 42 41 33.

Katholische Kirche bietet Weihnachtsbäume an

Vor vier katholischen Kirchen Duisburgs werden auch in diesem Jahr Tannenbäume verkauft, ebenfalls unter strenger Einhaltung aller aktuellen Corona-Einschränkungen. Die KjG (Katholische junge Gemeinde) St. Ludger bietet seit 20 Jahren in der Adventszeit vor der Kirche am Ludgeriplatz einen Tannenbaumverkauf an.

Insgesamt gibt es 19 Verkaufstage bis Weihnachten. Los geht es am Samstag, 5. Dezember, in der Zeit von 10 bis 17 Uhr und Sonntag, 6. Dezember, in der Zeit von 10 bis 13 sowie 15 bis 17 Uhr – zu diesen Zeiten werden auch an den folgenden Wochenenden Tannen verkauft. Auch jeden Dienstag, von 17 bis 19 Uhr, können geschlagene Bäume erworben werden. Der Erlös geht in die Jugendkasse der KjG St. Ludger, die hiervon zum Beispiel Anschaffungen für das Jugendheim und Aktionen für die Sommerfreizeiten finanzieren möchte.

Auch der Pfadfinderstamm aus Herz Jesu in Serm verkauft am Samstag, 5. Dezember, in der Zeit von 11 bis 15 Uhr Tannen vor der Sermer Herz Jesu Kirche, Dorfstraße 119. Wir bleiben im Duisburger Süden: Auch vor der Kirche St. Judas Thaddäus in Buchholz werden von Gemeindemitgliedern Tannenbäume verkauft. Und zwar vom 5. bis zum 20. Dezember in der Zeit von 9 bis 17 Uhr.

Ebenfalls am kommenden Samstag, 5. Dezember, stehen bei der KjG Herz-Jesu in Neumühl von 12 bis 16 Uhr sowie am Sonntag, 6. Dezember, ab 10 Uhr Nordmanntannen an der Herz Jesu Kirche, Holtener Straße 160, in Neumühl zum Verkauf. Preislich geht es ab 30 Euro los, für fünf Euro werde die Tannen auf Wunsch im Viertel nach Hause geliefert. Der Erlös ist für die Jugendarbeit der KjG in Herz Jesu bestimmt.

Tannenverkauf per Genehmigung der Stadt

Wie die Stadt auf Nachfrage mitteilt, haben die Wirtschaftsbetriebe Duisburg mehrere Verkaufsstellen für Weihnachtsbäume an öffentlichen Standorten genehmigt:

Auf dem Marktplatz in Rumeln

Auf dem Bürgermeister-Wendel-Platz in Alt-Homberg

Auf dem Friedrich-Ebert-Platz in Aldenrade

Auf dem Friedrich-Wilhelm-Platz in der Altstadt.

An der Straße Auf dem Damm, unterhalb der A59, in Mittelmeiderich

In der Grünanlage Moerser Straße/Kreuzacker in Bergheim

Nicht bekannt ist, wann der Verkauf stattfindet, wer die Bäume anbietet und wie viel sie kosten sollen.

Stadtgrenze Düsseldorf: Den Weihnachtsbaum zum Selberschlagen

Direkt an der Stadtgrenze im Düsseldorfer Norden können Tannen mit der Axt geschlagen werden. Bei den Spee’schen Forstbetrieben Schloss Heltorf können Baumfäller die Wunschtanne aussuchen und anschließend schlagen. Jeder Baum zwischen 1,5 Meter und 3,5 Metern kostet 40 Euro.

Die Einfahrt zum Park liegt links vom Schloss an der Heltorfer Schlossallee 100. Sägen werden gestellt. Ab Anfang Dezember gibt es bis Weihnachten acht Termine – etwa am 6., 12., 13. und 19. Dezember in der Zeit von 11 bis 16 Uhr.

Die Wahl des richtigen Tannenbaumes

Familien haben beim Kauf die Qual der Wahl, können etwa zwischen Fichte, Edel- und Nordmanntanne wählen. Letztgenannte ist am teuersten. Da sie weiche, nichtstechende Nadeln haben, erklärte Förster Jaschke bereits im vergangenen Jahr. „Aber die Nordmanntanne riecht nicht.“

Wer zum Fest der Liebe einen duftenden Stimmungsmacher im Wohnzimmer haben möchte, sollte deshalb besser zur günstigeren Fichte greifen. Diese verbreitet ein stärkeres Aroma, erklärt der Duisburger. Bis die Nadelgewächse geerntet werden und Zimmerhöhe erreichen, vergehen acht bis zehn Jahre.

>> HYGIENE BEIM BAUMKAUF