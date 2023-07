Weihnachtsbäckerei: Musical kommt nach Duisburg – 17 Shows

Duisburg. „In der Weihnachtsbäckerei“ kennt fast jedes Kind. Im Dezember gibt’s die Weihnachtslieder von Rolf Zuckowski als Musical zu sehen – in Duisburg.

Das wird viele Familien und Kinder aus Duisburg und dem Ruhrgebiet freuen: Rolf Zuckowskis Weihnachtsbäckerei kommt als Musical mit allen Klassikern nach Duisburg. Vom 8. bis 17. Dezember ist das Familienmusical des Hamburger Theaters Schmidts Tivoli 17-mal im Theater am Marientor (TaM) zu sehen.

Seit der Uraufführung 2018 steht „Die Weihnachtsbäckerei“ jeden Advent fest auf dem Spielplan im Schmidts Tivoli auf St. Pauli. Im Winter 2023 bringt die Kiezbühne die Produktion von Martin Lingnau und Hannah erstmals in gleich vier deutschen Großstädten zur Aufführung: in Hamburg, Berlin, Bremen und Duisburg.

Musical „Die Weihnachtsbäckerei“ in Duisburg – 17 Termine und Karten ab 29,85 Euro

Das von Carolin Spieß inszenierte Musical erzählt eine turbulente Geschichte zur Vorweihnachtszeit, in die 20 der schönsten Winter- und Weihnachtslieder von Rolf Zuckowski eingebettet sind – „natürlich auch das bekannte Titellied“, versprechen die Veranstalter. Und Rolf Zuckowski selbst wirbt so für das Musical mit seinen Liedern:

„‚Die Weihnachtsbäckerei‘ liegt mir sehr am Herzen. Meine Lieder auf eine Musicalbühne zu bringen, und zwar so, dass ich mit dem Ergebnis glücklich sein würde, war also gar nicht so selbstverständlich. Umso dankbarer bin ich nun, dass sich das Familienmusical in Hamburg bereits zu einer lieb gewonnenen Tradition in der Adventszeit entwickelt hat! Ich finde es großartig, dass wir ‚Die Weihnachtsbäckerei‘ dieses Jahr in vier deutschen Großstädten präsentieren können.“

In der Weihnachtsbäckerei … auf der Bühne (Nicolai Schwab, Elena Zvirbulis, Annic-Barbara Fenske, Markus Fetter). Foto: Morris Mac Matzen / Schmidt Tivoli

Wenn Familien mit mehreren Kindern dabei sein wollen, wird es allerdings kein preisgünstiger Spaß. Die Tickets kosten in Duisburg je nach Platzgruppe für die meisten Vorstellungen zwischen 29,85 Euro und 46,35 Euro. Die Karten können online auf weihnachtsbaeckerei-musical.de gebucht werden, der Vorverkauf hat bereits begonnen.

Das sind laut Veranstalter die Termine der Duisburger Vorstellungen im TaM:

Freitag, 8. Dezember, 14.30 und 17 Uhr

Samstag, 9.12., 10 und 14 Uhr

Sonntag, 10. Dezember, 12.30 und 15 Uhr

Dienstag, 12. Dezember, 10 und 15.30 Uhr

Mittwoch, 13. Dezember, 10 und 15.30 Uhr

Donnerstag, 14. Dezember, 15.30 Uhr

Freitag, 15. Dezember, 14.30 und 17 Uhr

Samstag, 16. Dezember, 12.30 und 15 Uhr

Sonntag, 17. Dezember 12.30 und 15 Uhr

