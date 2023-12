Das Rolf-Zuckowski-Musical „Die Weihnachtsbäckerei“ entpuppt sich für das krisengebeutelte Theater am Marientor als das erhoffte Zugpferd im wichtigen Weihnachtsgeschäft.

Musical „Weihnachtsbäckerei“: Besucherrekord im Theater am Marientor

Duisburg „Die Weihnachtsbäckerei“ gehört zu den erfolgreichsten Musicals in Deutschland. Dem TaM in Duisburg bescherte es jetzt einen Besucherrekord.

Sogar Busse fahren derzeit vor dem TaM vor, mit ganzen Kinderhorden an Bord. Auch 36 Jahre nach Erscheinen wachsen viele Kinder mit Rolf Zuckowskis Hit „In der Weihnachtsbäckerei“ auf. Umso größer ist in Duisburg die Begeisterung für das gleichnamige Musical, das noch bis zum 17. Dezember im Theater am Marientor zu sehen ist. Und prompt kann das Haus einen neuen Besucherrekord vermelden.

3214 Tickets waren für den 9. Dezember verkauft worden – „so viele wie nie zuvor“, sagt Guido Jansen, der das Musical in Duisburg vermarktet. Zu dem Rekord hat aber noch eine weitere Veranstaltung beigetragen: Nach zwei Vorstellungen der „Weihnachtsbäckerei“ (10 Uhr und 14.30 Uhr) fand am Samstagabend die Duisburger Comedy Night statt, unter anderem mit Wolfgang Trepper.

TaM hat ein Zugpferd im wichtigen Weihnachtsgeschäft

Einen vollen Saal gab es im TaM trotz vieler Krisen freilich schon oft. „Aber noch nie gab es drei Shows an einem Tag“, kennt Guido Jansen den Grund für den Rekord. Der Saal fasst 1570 Zuschauer. Mit den drei Veranstaltungen am Samstag lag man im Schnitt: „Wir verkaufen 1000 bis 1200 Tickets pro Show“, sagte der neue TaM-Direktor Andree Jeschka kürzlich der Redaktion.

Jeschka hat Anfang des Jahres die Theater-Leitung vom langjährigen Direktor Wolfgang DeMarco übernommen. Nach mehreren Insolvenzen und dem jüngsten Debakel um das gefloppte Ralph-Siegel-Musical „‘N bisschen Frieden“ sieht er das Haus auf einem guten Weg. Die Leitung wurde gänzlich neu strukturiert, die Geschäftsführung befindet sich mittlerweile in Bremen.

„Die Weihnachtsbäckerei“ entpuppt sich nun als das erhoffte Zugpferd im so wichtigen Weihnachtsgeschäft – für alle verbleibenden Shows wurden laut Andree Jeschka bereits viele Karten verkauft. Infos zum Musical, zu Zeiten und zu Tickets gibt es unter www.tam.theater.

