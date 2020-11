Weihnachtsaktion soll in Duisburg 200 Kinderwünsche erfüllen

Duisburg. Die Wunschbaumaktion der Sparkasse und mehrerer Wohlfahrtsvereine soll 200 Kinderwünsche in Duisburg erfüllen. Konzept wurde leicht verändert.

Vielen Duisburgern steht in diesem Jahr ein Weihnachtsfest unter besonderen Umständen bevor: Die Corona-Pandemie bestimmt noch immer das alltägliche Leben und wirkt sich zunehmend auch auf die Geldbeutel vieler Familien aus. Damit die Weihnachtswünsche von finanziell benachteiligten Kindern dennoch in Erfüllung gehen, organisieren Wohlfahrtsvereine gemeinsam mit der Sparkasse auch in diesem Jahr eine Wunschbaumaktion.

„Kinder leiden in dieser schwierigen Zeit schon genug“, sagte Bürgermeister Manfred Osenger (SPD) am Montag bei der Eröffnung der Aktion, die bereits zum 13. Mal stattfindet. Gerade deswegen sei es nun wichtig, bedürftige Kinder zu unterstützen und ihnen zum Weihnachtsfest eine Freude zu machen. Osenger ist den beteiligten Wohlfahrtsvereinen sehr dankbar: „Für ganz Duisburg ist das ist eine extrem wichtige Aktion“, so der Bürgermeister. Maßgeblich beteiligt an der Organisation der Wunschbaumaktion sind die städtischen Rotary Clubs sowie der Inner Wheel Club Duisburg.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

Wunschbaumaktion in Duisburg: 200 Kinderwünsche sollen in Erfüllung gehen

Insgesamt warten in diesem Jahr etwa 200 Kinderwünsche darauf, erfüllt zu werden. Aufgrund der Hygienebestimmungen wurde das Konzept im Vergleich zu den Vorjahren leicht abgeändert: Wer sich an der Aktion beteiligen möchte, sucht sich in der Sparkassen-Filiale an der Königsstraße einen Kinderwunsch aus. Das Geschenk im Wert von maximal 25 Euro soll dort dann bis spätestens Freitag, 11. Dezember, abgegeben werden.

„Der Ablauf ist in diesem Jahr etwas anders, aber grundsätzlich bleibt die Aktion dieselbe“, betont Sparkassen-Vorstand Helge Kipping. Auf diese Weise wolle man dazu beitragen, allen Duisburgern auch in diesem schwierigen Jahr ein schönes Weihnachtsfest zu ermöglichen.