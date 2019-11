Weihnachtliches Motown-Musical kommt nach Rheinhausen

Duisburg-Rheinhausen. Am vierten Advent feiert ein Musical in der Rheinhausenhalle die Stars aus der Hit-Fabrik Motown. Der Vorverkauf hat bereits begonnnen.

Nach dem großen Erfolg von „Motown – die Legende“ können sich Freunde der groovenden Hit-Fabrik aus Detroit auf eine weitere mitreißende Show mit Hits aus dieser Schmiede freuen. Doch die sind passend zur Weihnachtszeit von einem ganz anderen, souligen Charakter voller Schmelz. Das 1959 von Berry Gordy gegründete Plattenlabel verpflichtete in seinem Studio eine der versiertesten Session-Bands, die den Aufnahmen von Diana Ross, Marvin Gaye, dem jungen Stevie Wonder bis hin zu den Jackson Five eine ganz eigene Farbe und noch mehrt Drive verlieh.

„Motown goes Christmas“, heißt es am Sonntag, 22. Dezember um 20 Uhr (Einlass 19 Uhr) in der Rheinhausenhalle. Die Kombination macht stutzig. Passt das oder geht es bei diesem Musicalabend mit dickem Zuckerguss, klanglichem Schwulst und hohem Kitschfaktor nur um süßer die Kassen, sie klingeln? Gewissheit wird erst der Abend bringen.

Unvergessliche Christmas-Hits

Auf dem Programm stehen dann Hits wie „Santa Claus Is Coming to Town“, „I Saw Mommy Kissing Santa Claus“, „Rudolph the Red-Nosed Reindeer“ und natürlich „Jingle Bells“, „White Christmas“ und „Silent Night“, die dann stimmgewaltig und temperamentvoll erklingen werden.

Diese Hits werden mit einer solchen Leidenschaft vorgetragen, wie der Veranstalter, das Euro-Studio Landgraf, verspricht, „dass die Show selbst den eingefleischtesten Weihnachtsmuffel zum Schmelzen bringen und von den Stühlen reißen dürfte. Mal heiter, mal besinnlich widmen sich vier formidable Sänger, begleitet von einer exzellenten Live-Band, den unvergesslichen Christmas-Hits des legendären Labels.“ Die Sänger sind allesamt erfahrene Musical-Darsteller und haben auch am vorherigen Erfolgsprogramm mitgearbeitet.

Star aus König der Löwen

Top-Star ist Wilson D. Michaels, der in Hamburg im König der Löwen mit der Titelpartie glänzte. Nebenbei sind kleine Anekdoten aus der 60-jährigen Musikgeschichte zu hören, die mit dem Musiklabel geschrieben worden ist. Gordy ließ seine Stars auch immer Weihnachtslieder singen, so dass jetzt aus dem Vollen geschöpft werden kann. Bald war Motown in den USA das erfolgreichste von Afroamerikanern gegründete und geführte Unternehmen und verkörperte das Streben nach Fortschritt und Freiheit. Auch bei der Überwindung von Diskriminierung und Rassenschranken spielte das Label eine wichtige Rolle.

Der Kalender für eine solch stimmungsvolle Show, die am 1. Dezember Premiere feiern soll, ist in der Adventszeit natürlich knapp bemessen. So können Freunde des Motown-Sounds froh sein, dass die Show in Rheinhausen Station macht.