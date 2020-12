Weihnachten 2020 - einmal anders, bitte!

Duisburg Das Weihnachtsfest wird auch in Duisburg ein Fest des Verzichts. Das ist bitter notwendig - aus Vernunft und Liebe zu den Liebsten.

Weihnachten 2020 ist alles anders. Es wird ein Fest der Einschränkungen und Entscheidungen: Wann besucht wer wen? Klar ist: Das sonst über Jahre traditionelle Familientreffen aller Geschwister mit Partnern und Enkelkindern im heimischen Elternhaus der Freunde fällt aus. Die Tochter einer Kollegin, zum Studium nach Österreich gezogen, kommt nicht nach Hause. Ein gerade frisch verheiratetes Paar verbringt Heiligabend getrennt - sie mit dem Sohn bei ihrer Mutter, er bei seinen Eltern. "Was sind schon drei Tage Weihnachten?", fragte die Bäckerei-Verkäuferin. Sie sei froh, dass in ihrer Familie noch alle vor Corona verschont geblieben sind. Und das sie noch ihren Job habe. Ihre Freundin, Kosmetikerin, habe wieder seit Wochen keine Einnahmen, ihr Mann sei seit Monaten auf Kurzarbeit. Der "ganze Vorweihnachtstamtam", der fehle gar nicht. Auch der Weihnachtsmarkt nicht. "Ich will endlich wieder meine Mutter in den Arm nehmen können." Das fehlt. Nicht nur an Weihnachten, sondern seit Monaten.

Weihnachten 2020 wird als Fest in Erinnerung bleiben, das vom Verzicht geprägt war. Vom Verzicht auf Begegnungen und Nähe - aus Vernunft und Liebe zu den Eltern, den Großeltern, den kranken und gehandicapten Verwandten und engsten Freunden. Ja, es fehlt die Christmette in der Salvatorkirche genauso wie das Kindertheater, der Ballettabend oder die Vorfreude auf das Silvesterkonzert der Philharmoniker in der Mercatorhalle. Und die Online-Christmette kann nicht die Atmosphäre einer Kirche wiedergeben. Aber ein Blick auf die hohen Corona-Inzidenzwerte in Duisburg und die hohen Todeszahlen lassen nur einen Schluss zu: Es muss sein. Nicht nur das öffentliche, auch das Familienleben muss an den Festtagen runtergefahren werden.

Ein Fest der Nächstenliebe - und nicht der Geschenke

Was bleibt, ist die Besinnung auf das, was Weihnachten ist: Ein Fest der Nächstenliebe - und nicht der Geschenke. Doch es wird für viele Familien kein einfaches Fest werden - ohne die große Bescherung, ohne den großen Familienbrunch am 1. Weihnachtstag und mit ganz viel Zeit füreinander im engen Kreis. Die miteinander zu verbringen dürfte für viele Familien eine komplett neue Erfahrung sein. Es bleibt zu hoffen, dass sie friedlich bleibt. Bislang ist ein im wirtschaftlich durch Homeoffice, Kurzarbeit und steigender Arbeitslosigkeit geprägtes Corona-Jahr befürchteter Anstieg von häuslicher Gewalt in Duisburg ausgeblieben. Statistisch gesehen! Die Zahl von rund 1000 gemeldeten Fällen pro Jahr in Duisburg ist 2020 nicht überschritten worden. Von einer höheren Dunkelziffer gehen aber Beratungsstellen und auch kriminalpolizeiliche Prävention aus. Die Pandemie hat den Zugang auch zu den Gewaltopfern erschwert.

Es gibt so viele Gründe, dass wir uns alle vernünftig in den kommenden Tagen verhalten und die Kontaktbeschränkungen einhalten. Der erste ist: der Schutz der Gesundheit. Ein zweiter: All die Gastronomen, Beschäftigten in der Veranstaltungsbranche, Kulturschaffenden und Selbstständigen wollen und müssen wieder Geld verdienen können, damit ihre Existenz nicht für immer gefährdet ist. Das können sie nur, wenn die Zahlen deutlich runter gehen und die Kliniken nicht mehr am Rande des Kollaps stehen. Wann verstehen das endlich die Querdenker, Maskenverweigerer und Corona-Leugner? Es ist nicht die Zeit für große Feiern! Weder zu Weihnachten noch zu Silvester!

Am Sonntag werden in Duisburg die ersten Heimbewohner geimpft. Das gibt Hoffnung. Mehr aber auch noch nicht. Trotz der nun beginnenden Impfungen gilt: Weihnachten einmal anders, bitte!